Se cere demiterea lui Mădălin Voicu, secretar de stat la Cultură în guvernul Orban

Mădălin Voicu

Fostul deputat PSD Mădălin Voicu este în continuare secretar de stat in Ministerul Culturii, funcție în care a fost numit de fostul premier PSD - Sorin Grindeanu.

Deputatul USR Iulian Bulai, membru al Comisiei de Cultură din Parlament, este cel care a atras atenția că Mădălin Voicu nu este supus ”depesedizării”, cerând premierului Ludovic Orban să îl dea afară pe Mădălin Voicu, așa cum a procedat cu foarte mulți alți secretari de stat.

"Madalin Voicu e singurul secretar de stat de la Ministerul Culturii ramas in functie dupa schimbarea guvernului. Si pentru ca n-a dat semne, in doi ani si jumatate la minister, ca a facut ceva, orice, concret acolo, care sa-l faca vital si de neinlocuit pentru cultura Romaniei, sub cel mai toxic ministru al Culturii din istoria tarii, din doua una, criteriul competentei pentru PNL e ori sa fi stat trei ani degeaba pe banii statului, ori sa ai relatii tandre, de lunga durata, cu liderul partidului. In oricare varianta, e vorba de ipocrizie. Crunta.



Buna strategie, sa-l pastrezi in functie, in plina campanie prezidentiala, pe un pesedist care crede ca 'fereasca Dumnezeu sa iasa Iohannis presedinte inca un mandat' (...)







Daca-l pastreaza in functie pe Voicu, nu cred ca PNL mai poate sustine ca face cu adevarat curatenie in Guvern. Ipocrizia are picioare scurte. Ii solicit si ii rog, pe Ludovic Orban si pe colegii din PNL, sa nu transforme si ei Ministerul Culturii intr-un cimitir al rebuturilor de partid si sa-i permita lui Madalin Voicu sa se intoarca la viata civila. Repede", a scris joi, pe Facebook, deputatul USR Iulian Bulai.



Acesta a amintit că, în 2009, Ludovic Orban, pe atunci prim-vicepreședintele PNL, spunea despre Mădălin Voicu: "Este un om drag mie, care face nota discordanta cu criptocomunistii din PSD".

Mădălin Voicu are și un dosar. El este cercetat de DNA pentru spălare de bani și deturnare de fonduri europene, dar a fost salvat de la arestarea preventivă prin vot în Parlament.