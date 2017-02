Scandal la Spitalul Colentina: Medicii care s-au plâns că nu pot opera, cercetaţi disciplinar

Scandalul de la Spitalul Colentina ia amploare. Cei doi medici care s-au plâns că viaţa pacienţilor este pusă în pericol pentru că nu se mai fac operaţii după ora 15 vor fi cercetaţi în comisia de disciplină.

Medicii riscă de la avertisment până la desfacerea contractului de muncă.

Neînţelegerile au apărut după ce noul manager a refuzat să le mai plătească medicilor orele suplimentare.

Actualul manager al spitalui Silvi Ifrim susţine că orele suplimentare nu pot fi plătite ci doar compensate cu zile libere. „Faptul că ele au fost plătite, cât domnul Bogdan Andreescu a fost manager, a născut semne de întrebare cum de s-a putut până acum şi acum nu se mai pot plăti. Sigur dânsul va da explicaţii. Eu ştiind legislaţia nu am putut continua plata orelor suplimentare. Plata nu a fost făcută pentru toţi salariaţii ci îndeosebi pentru ATI - 44% şi 16% pentru blocul de neurochirurgie”, a declarat actualul manager de la Spitalul Colentina.

Încă din luna ianuarie, medicul Ionuț Gobej a spus că personalul de la Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a fost redus numeric de către noul manager, iar orele suplimentare nu au mai fost plătite, deși personalul era deja subnormat. Aceste acțiuni ale noului manager Silvi Ifrim ar fi dus la imposibilitatea realizării de intervenții neurochirurgicale după ora 15.00. Astfel de cazuri erau evitate pe vremea fostului manager, în sensul în care se găseau soluții pentru ca viețile oamenilor să nu fie puse în pericol.

Apelul disperat al medicului Gobej

După ce a epuizat toate căile profesionale, în încercarea de a salva niște pacienți ai spitalului, lovindu-se de refuzul și de răspunsul noului manager interimar, doctorul Ionuț Gobej și-a strigat revolta pe rețelele de socializare, cerând demisia actualului manager, Silvi Ifrim.

Redăm integral și postarea medicului Ionuț Gobej, de pe pagina sa de Facebook:

"Dragi pacienti, prieteni si oameni de bine, autoritati ale statului, va vorbesc din calitatea mea de neurochirurg la Spitalul Clinic Colentina, cerandu-va ajutor, fiecare asa cum va pricepeti sa il oferiti. Echipa de neurochirurgie din Spitalul Colentina a reusit sa creeze o baza tehnica si profesionala care permite un tratament neurochirurgical care se aliniaza standardelor anului 2017. In sectia noastra se opereaza folosind tehnici minim invazive (key hole neurosurgery, neuro endoscopie, endoscopie trans sfenoidala, etc), fiind astfel prima sectie romaneasca de stat ce ofera pacientilor sai accesul la astfel de terapii. In plus, in sectia noastra s-au realizat interventii in premiera in sistemul public, spre exemplu „awake craniotomy" - tehnica utiizata in extirparea unor tumori primitive cerebrale.

Pacientii nostri beneficiaza de tehnica si tehnologii de inalta performanta cum ar fi : microscop operator ultraperformant cu filtre pentru fluorescenta vasculara si tumorala (permite exereza extinsa a tumorilor cerebrale si cresterea sigurantei in chirurgia vasculara cerebrala si spinala), neuroendoscopie, endoscopie transsfenoidala, keyhole endoscopic, keyhole combinat endoscopic si microscopic, keyhole microscopic, electrofiziologie intraoperatorie (potentiale evocate motorii, senzitive, auditive, vizuale, stimulare nervoasa directa, etc), cavitron, truse de microchirugie ultraperformante, fiind singura sectie de stat care dispune de toate aceste tehnici si tehnologii care sunt si utlizate la toti pacientii operati. Toatea acestea sunt posibile avand si sprijinul extraordinar al sectiei de ATI, care dispune de medici exceptionali.

V-am spus doar o parte din ceea ce se face in sectia noastra, dar nu pentru a ne lauda, ci pentru a va cere sprijinul pentru ca toate cele existente sa nu fie distruse. Mai jos va voi expune situatia in care s-a ajuns:

Incepand din ianuarie 2017, personalul ATI a fost redus numeric de catre noul manager, iar orele suplimentare nu au mai fost platite (personalul era deja subnormat, ceea ce constituia o situatie extraordinara, care legal ar fi permis acordarea acestor plati, desi exista o ordonanta care spune ca personalul corect normat nu are dreptul la plata orelor suplimentare). A facut asta in conditiile in care resursa umana este total insuficienta in spitalele publice si toti medicii nostri fac un efort extraordinar pentru a convinge oameni sa se alature echipelor din care facem parte. Aceste actiuni ale doamnei manager au dus la imposibilitatea realizarii de interventii neurochirurgicale dupa ora 15.

Sectiei de neurochirurgie s-au adresat doi pacienti cu patologie tumorala benigna, insa cu o situatie clinica deosebit de grava, cu un prognostic vital ce ar putea fi mai mic de o luna in lipsa operatiilor, dar care, daca operatiile s-ar face cu succes, ar avea o speranta de viata egala cu a populatiei generale. Cei doi pacienti au fost programati pentru interventii in a doua parte a lunii februarie, in prezent realizandu-se bilantul si planul preoperator. Este de stiut ca, cei doi pacienti au vazut neurochirurgi din toate clinicile de profil din Bucuresti, acestia declinandu-si competenta. Problema a aparut pentru ca timpul operator mediu pentru fiecare pacient este de aproximativ 12 ore, astfel neputandu-se efectua interventiile pana la ora 15 (lipsa personalului ATI, neplata orelor suplimentare, concedierea de personal), pacientii fiind condamnati la moarte.

Este foarte important de stiut ca pana in ianuarie 2017, au fost realizate multiple astfel de interventii, administratia trecuta gasind resursele materiale pentru a rezolva situatii similare. Plin de sperante si incredere (ca vom reusi impreuna sa salvam acesti oameni, gasind solutii rationale), am apelat cu toata buna credinta la ajutorul doamnei manager Silvi Ifrim, la care am fost in audienta vineri 10 februarie. I-am expus initial oral aceasta situatie si am primit un raspuns siderant, citez : „mu ma intereseaza , nu este problema mea"..."binele pacientului reprezinta o lozinca". Vazand ca demersul meu a ramas fara rezultat, am facut o cerere in scris, exact cu cele discutate cu doamna manager, pe care o atasez mai jos, insa mi-am pierdut speranta ca vom putea realiza ceva in aceasta echipa.

Tinand cont de cele de mai sus, consider ca acest om (ma intreb daca nu gresesc folosind acest atribut), manager al Spitalului Clinic Colentina, nu poate indeplini in continuare aceasta functie, pentru ca nu este competent, nu este moral si ca pentru el binele pacientilor „reprezinta o lozinca" si „nu este interesat de ei". Formuland altfel, cer demisia de urgenta a doamnei manager Silvi Ifrim si inlocuirea ei cu o persoana competenta, capabila sa rezolve probleme in interesul pacientilor. De asemenea, cer celor care cred in mine, sa se alature demersului meu.