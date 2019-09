Scandal în PNL Olt. ”Candidatul la Primăria Slatina rămâne un pesedist pe viaţă“

gigel stirbu

Fostul preşedinte al PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, a declarat luni, într-o conferinţă de presă că Mario de Mezzo, candidatul desemnat de partid la Primăria Slatina, este „un pesedist”, acuzând că nu s-a respectat statutul partidului în ceea ce priveşte impunerea acestuia drept candidat, scrie realitateadeolt.net

Ştirbu i-a reproşat lui de Mezzo faptul că acesta s-a folosit de poziţia sa să arunce cu gunoi într-un coleg de partid, pătând imaginea partidului.

„După cum v-am obişnuit, niciodată, în toţi anii de când fac politică nu am adus în faţa opiniei publice lucruri care ţin de bucătăria internă a partidului. Consider că fiind un membru disciplinat al acestui partid şi un membru care a muncit, de-a lungul anilor, în acest partid şi care a luat partidul şi l-a condus într-o perioadă extrem de dificilă a existenţei sale, niciodată nu am venit în faţa dumneavoastră să arunc cu gunoi în vreun coleg sau în propria mea organizaţie. Nu aş fi răspuns la această întrebare, dacă nu ar fi fost vorba de persoana mea, de numele meu. Ca atare, mă văd nevoit să răspund. Vă informez că punctul meu de vedere, în ultimii 20 de ani de când fac eu politică, nu s-a schimbat, anume un pesedist, dacă a fost cinci minute membru PSD, rămâne un pesedist pe viaţă. Atunci când pe mine mă atacă un pesedist, nu pot decât să consider că mi-am făcut datoria. Când un pesedist spune despre mine că am grave probleme de imagine, că nu ştiu ce am făcut în viaţa mea – ştiţi foarte bine că n-am fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie, n-am avut plângeri penale sau urmăriri penale, şi am avut nenumărate funcţii de conducere în statul român – înseamnă că mi-am făcut datoria. Îmi voi face datoria în continuare pentru cetăţenii care m-au votat”, a declarat Gigel Ştirbu.

Totodată, Gigel Ştirbu spune că nu s-a respectat statutul partidului în ceea ce priveşte desemnarea lui Mario de Mezzo drept candidat la Primăria Slatina.

„Nu vreau să mai dezbat acest subiect, îl voi dezbate cu siguranţă în şedinţa de astă seară. Voi întreba şi eu de ce nu se respectă procedurile statutare pentru că, în definitiv, candidatul la Primăria Slatina trebuia votat şi validat de către Biroul Judeţean şi nu biroul trebuia să ia act. Voi întreba şi eu de ce această organizaţie, cu membri valoroşi, cu oameni puternici, cu oameni cu greutate, nu are în interior un membru care să poată candida la Primăria Slatina”, a mai spus deputatul.

Întrebat dacă i s-a cerut opinia cu privire cine ar trebuie să candideze la primărie din partea PNL, Ştirbu a răspuns: „Nu! Din punctul meu de vedere da, era normal să fiu şi eu întrebat despre candidat, din punct altora de vedere, nu”.

Săptămâna trecută, candidatul PNL la Primăria Slatina, Mario de Mezzo, s-a declarat împotriva cooptării deputatului Gigel Ştirbu în echipa sa de campanie.

De Mezzo a afirmat că că Gigel Ştirbu are grave probleme de imagine, referindu-se la lăgătura de cumetrie cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.