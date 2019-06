Sabin Orcan: Newsweek România îi va boicota pe liderii politici care se duc la Antena 3

Directorul Newsweek România, Sabin Orcan, anunță că publicația pe care o conduce îi va boicota, începând de astăzi, pe liderii politici care merg la emisiuni ale postului Antena 3, indiferent din ce partid sunt. „Să le difuzeze mesajele alde Gâdea, Ciuvică și compania. Noi nu suntem în aceeași oală cu ei!”, subliniază Orcan.

Decizia anunțată de managerul Newsweek România vine în contextul unor declarații ale liderului USR, Dan Barna, referitoare la presă, care au generat un val de critici, făcute într-un interviu pentru G4Media.ro. Aseară, Barna și-a nuanțat declarațiile.

„Preiau ideea de la Claudia Pirvoiu. Și vă anunț pe această cale că #NewsweekRomania îi va boicota, de azi, pe liderii politici care se duc la Antena 3. Regula se aplică tuturor, indiferent de partid (PNL, USR-PLUS, PMP). Deci zero știri pozitive despre ei, zero preluări de comunicate de la ei, zero interviuri cu ei. Nu ne interesează niciun argument de tip «real politik».

Nu atâta vreme cât din platourile pe care le frecventează se manipulează și se linșează fără rușine. Dacă-și doresc voturi cu orice preț, treaba lor. Să le difuzeze mesajele alde Gâdea, Ciuvică și compania. Noi nu suntem în aceeași oală cu ei!”, a scris Sabin Orcan, pe pagina sa de Facebook.