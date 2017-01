S-a dus la culcare la 15 ani și s-a trezit când avea 32. Explicația unui fapt real și zguduitor

Intr-o dimineata din anul 2008, cand britanica Naomi Jacobs s-a trezit din somn, ultimul lucru pe care si-l amintea era ca adormise cu o noapte inainte intr-unul din paturile suprapuse din camera pe care o impartea cu sora sa si isi facea griji despre examenul la limba franceza.

Naomi era convinsa ca are varsta de 15 ani. In realitate, Naomi avea 32 de ani. Naomi Jacobs credea ca viseaza cand s-a uitat in jur, in dormitorul pe care nu-l recunostea, pana cand si-a vazut chipul in oglinda: o femeie in toata puterea cuvantuliu se uita la ea. Naomi avea, de fapt, varsta de 32 de ani. A fost ingrozita, dupa cum povesteste in romanul sau Forgotten Girl, care va fi lansat in librariile din Marea Britanie pe data de 23 aprilie.

Ea era convinsa ca se afla 1992, ca era o eleva de 15 ani, iar John Major era premierul Marii Britanii. Cand un baiat in varsta de 10 ani pe care nu il cunostea a aparut langa ea si i-a spus "mama", Jacobs a declarat ca a avut o reactie de "soc total". Femeia a declarat pentru BBC ca a simtit "totul, de la frica la bucurie, in momentul in care am vazut acest baietel, despre care nu-mi aminteam sa-l fi nascut, dar despre care stiam fara indoiala ca era al meu pentru ca semana foarte mult cu mine, pana la groaza de a fi responsabila pentru acest copilas". Potrivit medicilor, in timpul noptii, Naomi Jacobs a fost afectata de amnezie totala tranzitorie, o forma de pierdere a memoriei cauzata de stres, care i-a sters partea "episodica" a memoriei. (sursa: BZI.ro)