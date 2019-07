S-a descoperit o nouă subspecie de om care schimbă ce credeai despre originea omului

Arheologii au făcut o nouă descoperire care schimbă tot ceea ce se știa până acum despre originea omului. Mai exact, aceștia au găsit o nouă subspecie de om care a populat Pământul acum trei milioane de ani.

Autorul descoperii istorice este paleontologul Ronald Clarke, care a găsit în anul 1994 mai multe oase fosilizate, în Peștera Sterkfontein (sudul Africii). Inițial s-a crezut că acestea ar fi aparținut unor maimuțe primitive.

Însă, după o cercetare care s-a întins pe o perioadă de 20 de ani, cercetătorii și-au dat seama că oasele au aparținut, de fapt, unui homoid - prima specie din care a evoluat omul.

Hominidul descoperit a fost botezat Little Foot (Picior Mic) și are o vechime de 3,7 milioane de ani. În plus, oasele picioarelor au fost descoperite întregi, ceea ce este surprinzător, având în vedere că este vorba de o fosilă atât de veche. De asemenea, cercetătorii spun că nu am mai văzut acest lucru la nicio fosilă care datează de atâția ani.

Cum arăta prima specie din care a evoluat omul

Se pare că hominidul descoperit avea picioarele mult mai lungi decât brațele, ceea ce spun cercetătorii că nu au mai văzut la niciun hominid mai vechi de două milioane de ani. Acest detaliu care a părut inexistent în acești 20 de ani, a fost tot timpul prezent în femururile intacte și restul oaselor care intră în alcătuirea picioarelor.

În baza acestui detaliu semnificativ, cercetătorii spun că Picior Mic avea probabil un mers biped la fel ca noi. Astfel, putem afirma că Picior Mic seamănă mai mult cu omul din prezent decât cu alte subspecii din trecut.

Bineînțeles, aceasta nu este prima suspecie de hominid care avea mâinile mai lungi decât picioarele, însă spre deosebire de acestea, mersul patruped ar fi fost extrem de greu, dacă nu imposibil, deci a fost, cu certitudine unul dintre primii oameni, potrivit cercetătorilor.

