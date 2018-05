Românul care a refuzat micii lui Dragnea a plecat definitiv din România

Dragnea si Bogdan Lungu

Bogdan Lungu, taximetristul din Galați care i-a dus o naveta de bere lui Dragnea, la sediul PSD, după ce a pierdut un pariu pe Facebook cu şeful social-democraţilor, a luat decizia de a pleca definitiv din ţară. Românul a publicat fotografii din New York însoţite de mesajul: Nu cred că mă mai întorc în România.

Bogdan Lungu, taximetristul din România care l-a întâlnit pe liderul partidului de guvernământ din România, Liviu Dragnea, a emigrat trei zile mai târziu, scrie Euronews.com.

Postul TV paneuropean titrează într-un material dedicat lui Bogdan Lungu că "Întâlnirea cu cel mai puternic politician nu l-a convins pe şoferul de taxi să rămână în ţară".

Exerciţiul de imagine al lui Liviu Dragnea de săptămâna trecută când a împărțit mici în foișorul din curtea sediului PSD, după ce a câștigat un pariu pe Facebook cu Bogdan Lungu, s-a întors împotriva şefului PSD.

La momentul respectiv, Bogdan Lungu a declarat presei: „Micii îmi plac, mănânc, dar nu vreau de la dumnealui. Sub nicio formă, nu sunt un susținător al lui Liviu Dragnea", a spus bărbatul.

Bogdan Lungu a declarat pentru Euronews că plănuise să plece din ţară de mai mult timp, dar a stat să vadă dacă întâlnirea cu cel mai puternic politician din ţară îl va face să se răzgândească.

"Chiar am vrut să stau de vorbă cu omul care conduce ţara de facto, să văd dacă mă pune pe gânduri cu privire la intenţia mea de a părărsi Romania. Am înţeles că lucrurile vor merge din rău în mai rău şi am decis să fac ceva pentru binele celor doi copii ai mei. Decizia de a părăsi ţara a fost una grea, dar întâlnirea cu domnul Dragnea mi-a întărit convingerea că este decizia corectă", a spus Bogdan Lungu pentru Euronews.

În fotografia postată de Bogdan Lungu pe Facebook acesta apare cu un steag românesc în faţa clădirii Empire State Building din New York, împreună cu textul: "Am plecat, aşa cum am promis". "Nu cred că mă voi mai întoarce vreodată în ţară."