Richard Gere, dat în judecată pentru... furt

Richard Gere este acuzat de "furtul" unui proiect cinematografic de doi producători.

Richard Gere i-a dat deja în judecată pentru şantaj, potrivit hollywoodreporter.com., pe cei doi producători care l-au acuzat de furt.

Scott şi Anna Elias, proprietarii Random Acts Entertainment, spun că, în 2009, i-au adus lui Richard Gere un proiect de adaptare cinematografică a unei cărţi, "Bones of the Master: A Journey to Secret Mongolia", care, în cele din urmă nu s-a mai concretizat.

La sfârşitul săptămânii trecute, Richard Gere a dat în judecată compania de producţie, acuzându-i pe cei doi de încălcarea termenilor unui contract şi şantaj. În documentele sale, actorul menţiona că cei doi producători i-au cerut suma de 500.000 de dolari, ameninţându-l că îl vor da în judecată.

La rândul lor, producătorii spun că, după ce au lucrat opt ani la acest proiect, Richard Gere a decis că vrea să îl facă singur, în ciuda unui contract încheiat între cele două părţi.