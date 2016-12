Revista Forbes a publicat topul vedetelor care atrag venituri mari pentru filmele în care apar

Scarlett Johansson

Actrița americană Scarlett Johansson se află pe primul loc în topul Forbes al vedetelor de cinema ale căror filme au avut cele mai mari încasări în anul 2016, informează BBC.

Producțiile cinematografice în care aceasta a jucat, printre care se numără ''Captain America: Civil War'' și seria ''Hail Caesar'' au adus încasări de 1,2 miliarde de dolari pe plan mondial în ultimele douăsprezece luni.

Locul al doilea în clasament este ocupat de colegii de platou ai lui Johansson din seria Marvel 'Captain America: Civil War', actorii Chris Evans și Robert Downey Jr, care se află la egalitate, cu 1,15 miliarde de dolari fiecare.

Alături de Johansson, pe primele cinci poziții ale clasamentului se află încă două actrițe — australianca Margot Robbie, care ocupă locul patru după ce a obținut în total 1,1 miliarde de dolari în urma rolurilor din ''Suicide Squad'' și 'The Legend of Tarzan', și Amy Adams, aflată pe locul al cincilea, cu 1,04 miliarde de dolari datorită peliculei SF ''Arrival'' și 'Batman v Superman: Dawn of Justice' în care a jucat rolul lui Lois Lane.

Pe următoarele cinci poziții ale acestui top se află, în ordine, Ben Affleck care a jucat în 'Batman v Superman: Dawn of Justice' și în 'The Accountant', cu încasări de 1,02 miliarde de dolari, Henry Cavill din 'Batman v Superman: Dawn of Justice, cu 870 milioane de dolari, Ryan Reynolds apreciat în 'Deadpool' și 'Criminal', cu 820 de milioane de dolari, Felicity Jones din 'Rogue One: A Star Wars Story', 'Inferno' și 'A Monster Call', cu încasări de 805 milioane de dolari, dar și Will Smith care a interpretat roluri în 'Suicide Squad' și 'Collateral Beauty' în urma cărora au fost încasate 775 milioane de dolari, potrivit Forbes.com.

Anul trecut, în fruntea topului alcătuit de Forbes s-a aflat Chris Pratt, iar în 2014 Jennifer Lawrence a ocupat prima poziție din clasament, menționează BBC.

Forbes alcătuiește acest top anual însumând veniturile obținute din vânzările de bilete la nivel mondial, pe baza analizelor efectuate de site-ul de specialitate Box Office Mojo.

Veniturile obținute de actorii care și-au împrumutat vocea în filmele de animație care au rulat în acest an pe marile ecrane nu au fost luate în calcul de Forbes.