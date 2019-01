Reduceri eMAG roboți de bucătărie. TOP 10 oferte cu ocazia „Săptămâna electrocasnicelor”

eMAG.ro are câteva oferte foarte bune la electrocasnice în săptămâna aceasta. Prețurile sunt mai mici și cu 45%. Iată câteva dintre cele mai interesante reduceri eMAG roboți de bucătărie.

Robot de bucatarie Bosch MCM3200W, 800 W, bol 2.3 l, blender 1 l, 2 viteze, Alb/Gri. Modul de gatit creativ si ambitios este acum mai usor ca niciodata cu puterea de 800 W si o gama intreaga de viteze. Aceste caracteristici asigura, de asemenea, performante impresionante si la procesarea unei varietati mari de aluaturi.

Robot de bucatarie Philips HR7627/00, 650 W, bol 1.5 l, 2 viteze + Pulse, Alb. Tehnologia PowerChop este o combinatie intre forma lamei de taiere, unghiul de taiere si castronul interior, care ofera rezultate de tocare superioare atat pentru ingredientele moi, cat si pentru cele tari. Este, de asemenea, perfecta pentru prepararea piureurilor si pentru amestecarea aluaturilor pentru prajituri!

Robot de bucatarie PHILIPS Viva Collection HR7762/00, 750 W, bol 1.5 l, blender 1 l, 2 viteze + Pulse, Alb/Crem. Spre deosebire de robotii de bucatarie mai ieftini, robotul de bucatarie de la Philips este proiectat pentru o asamblare usoara. Componentele acestuia se fixeaza cu un clic datorita designului cu forme compatibile al accesoriilor.

Reduceri eMAG roboți de bucătărie. Oferte Philips sau Tefal

Robot de bucatarie Philips Avance Collection HR7778/00, 1300 W, bol 3.4 l, blender 2.2 l, Storcator de fructe si legume, 12 viteze + Pulse, Inox. Impreuna cu motorul puternic, aceasta spirala metalica pentru aluat formeaza rapid o bila de aluat din ingredientele dumneavoastra. Odata aluatul format, spirala inovatoare pentru aluat amesteca aluatul cu forta si puterea corecte pentru a va permite sa faceti cea mai gustoasa paine.

Robot de bucatarie Tefal MasterChef 5000 DO514138, 750 W, bol 2.2 l, blender 1.25 l, 2 viteze + Pulse, Alb. Motor puternic de 750W pentru a procesa cu usurinta toate tipurile de ingrediente.Usor de utilizat: un buton cu 2 pozitii pentru a ajusta viteza corespunzator accesoriilor folosite + pozitia Pulse.

Robot bucatarie TurboTronic Professional Stand Mixer TT-002, 2000 wati, bol inox 5 litri,rosu.

Reduceri eMAG roboți de conducere. Oferte Heinner și Moulinex

Robot de bucatarie Heinner HFP-550IX, 550W, 2 viteze + Pulse, Discuri din inox , Negru/Inox.

Robot de bucatatie Tefal Masterchef Gourmet QB505G38, 900 W, bol 4.6 l, blender 1.5 l, 6 viteze, Rosu. MasterChef Gourmet te ajuta sa prepari cu usurinta torturi si alte prajituri in fiecare zi: mousse de ciocolata, fursecuri, briose cu puterea motorului de 900W combinata cu miscarea planetara, gasesti in el aliatul de care ai nevoie pentru a testa retete fabuloase! Gratie tehnologiei incorporate in tel si formei speciale, cu MasterChef Gourmet poti bate albusuri foarte pufoase si aerate, chiar pornind de la 1 ou.

Robot de bucatarie Moulinex Masterchef 8000 FP664, 1000 W, bol 3 l, blender 1.25 l, 2 viteze + Pulse, Alb/Rosu. Lama metal, lama aluat plastic, accesoriu pentru cartofi, disc din metal pentru razuire/feliere grosiera, disc din metal pentru feliere/ razuire fina, storcator de citrice, storcator cu sita metalica, spatula.

Robot de bucatarie Gorenje MMC800W, 800 W, Bol 4.5 l, 6 viteze, Alb.