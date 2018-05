Reduceri eMAG la electrocasnice – Stock Busters lichideaza stocurile la preturi cu 50% mai mici

Reduceri eMAG pentru mai multe produse electrocasnice mari in cadrul promotiei speciale Stock Busters. Ofertele aflate la lichidare de stoc au preturile chiar si injumatatite.

Reduceri eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor aflate la reducere poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Reduceri eMAG foarte importante pentru mai multe produse electrocasnice in cadrul promotiei Stock Busters. Aceasta promotie se desfasoara la intervale neregulate de timp la cel mai mare retailer online din Romania si vine cu scaderi de preturi ce ating chiar si pragul de 50%. Am selectat si noi 5 dintre cele mai interesante oferte de electrocasnice si vi le prezentam, mai jos:

Reduceri eMAG – Frigider SIde by Side Beko

Frigiderele de acest tip, side by side, sunt foarte apreciate si din ce in ce mai cautate de catre clientii eMAG pentru ca au preturi bune, sunt spatioase si arata spectaculos in orice bucatarie. Noi va recomandam pretul foarte bun pentru frigiderul de la Beko ce face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 182cm, functie NeoFrost si e dotat cu dozator de apa. Exteriorul frigiderului e din inox. Toate detaliile si pretul cu 29% reducere pot fi gasite AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat rufe Hotpoint

Hotpoint este un producator renumit pentru preturile foarte bune pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor. Ambele calitati se regasesc si in oferta pentru masina de spalat rufe Hotpoint care face parte din clasa energetica A+++, are o capacitate de umplere a cuvei de 7kg si 1400 rpm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Una dintre cele mai mari reduceri de pret dintre toate ofertele promotiei Stock Busters de la eMAG este cea pentru masina de spalat vase incorporabila de la Whirlpool care poate fi usor integrata in mobilierul de bucatarie. Masina are 10 programe disponibile, poate spala pana la 14 seturi de vase deodata, face parte din clasa energetica A++ si are o latime de 60cm. Oferta completa cu reducere de 45% poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Aragaz electric Hansa

O solutie foarte buna pentru o bucatarie poate fi aragazul electric de la Hansa. Acest aragaz e dotat cu 4 zone de gatit, cuptor electric, clasa energetica A si o latime de doar 50 cm. Oferta vine cu reducere eMAG de 36% si poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat rufe Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o masina de spalat rufe extrem de performanta. Masina are functii speciale precum Quick Drive, addwash pentru a adauga rufe si pe parcursul unui ciclu de spalare, eco bubble, motor digital Invertar, functie smart control, dar si o capacitate de umplere a cuvei foarte generoasa de 8kg si o forta de centrifugare de 1400 RPM. Masina de spalat rufe este una foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.