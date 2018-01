Răzvan Ciobanu nu mai apare la "Bravo, ai stil!". Care este motivul real?

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu părăseşte show-ul de la Kanal D.

„A fost singurul proiect TV din care mi-am dorit să fac parte. Din nefericire pentru mine, activitatea mea ca designer şi clienţii mei au avut de suferit. Aşa că am ales că pentru o perioadă să mă ocup exclusiv de atelier, clienţi şi colecţii noi. Dar sunt recunoscător celor din famila Kanal D că au avut încredere în mine să îmi pună pe umeri aşa o parte importantă din show.



Sigur că „porţile” rămân deschise şi poate vom mai avea colaborări în viitor. Acum am nevoie să petrec timp cu mine că designer. Sigur că nu a fost o decizie simplă. Dar asta simt că trebuia să fac. „Bravo, ai stil!” este, practic, „copilul” pe care l-am crescut şi la care am contribuit trei sezoane. Mulţumesc echipei pentru că a crezut în mine!”, a spus Răzvan Ciobanu, care a slăbit spectaculos în ultimii ani.



Renumitul designer a fost unul dintre cei mai vocali şi mai îndrăgiţi juraţi de la “Bravo, ai stil!”, a adus mereu în intervenţiile sale din emisiune argumente solide şi a avut un aport real în formarea tinerelor concurente de pe scenă show-ului devenit un adevărat fenomen în România.