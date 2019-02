Răsturnare de situație. Kovesi nu ar fi eligibilă pentru funcţia de procuror-şef european

Laura Codruţa Kovesi nu este eligibilă pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului European, pentru că nu întruneşte una dintre condiţiile din regulament: nu are cel mai înalt grad profesional posibil în statul de provenienţă. Acest detaliu care ar putea schimba soarta procedurii de selecţie pentru funcţia europeană a fost dezvăluit de Chris Terhes, preşedintele Romanian Community Coalition din SUA, cel care aminteşte că fosta şefă a DNA are doar gradul profesional de parchet de pe lângă tribunal.

Argumentaţia publicată de Chris Terhes:

Laura Codruța Kovesi a ascuns de Comisia/Juriul de Selectie care a intocmit lista scurta a candidatilor pentru functia de Procuror Sef European faptul ca nu are grad profesional de PICCJ ci doar grad profesional de parchet de pe langa tribunal, ceea ce ar fi facut-o neeligibila pentru functia respectiva.

Numai pentru acest singur argument candidatura acesteia ar trebui descalificata si intreaga procedura de selectie a Procurorului Sef European reluata, deoarece intregul proces de selectie a fost viciat.

Conditiile de eligibilitate pentru functia de Procuror Sef European, prevazute de art. 14 alin. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO), prevad ca si conditie necesara pentru inscrierea in aceasta competitie calificarea necesara pentru a putea fi numit la cel mai inalt parchet din tara:

"The European Chief Prosecutor shall be selected from among candidates:

(…)

(c) who possess the qualifications required for appointment to the highest prosecutorial or judicial offices in their respective Member States".

Cu alte cuvinte, pentru a indeplini conditiile de a se inscrie in procedura de selectie si ulterior a fi selectata, era necesar ca Laura Codruta Kovesi sa fi avut calificarea necesara pentru a fi numita ca procuror la parchetul de cel mai inalt nivel in Romania, adica procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

