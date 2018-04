Rareş Bogdan, reacţie INCISIVĂ după ce Iohannis i-a cerut demisia lui Dăncilă

Rares Bogdan

"Pe acest Preşedinte l-am votat si l-am sustinut in 2014. Asa DA! Declaratia lui Klaus Iohannis a cazut ca un bolovan in capul PSD", a fost reacţia lui Rareş Bogdan, după ce preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia lui Dăncilă, pe motiv că nu face faţă funcţiei de premier.

Iohannis califică refuzul premierului Viorica Dăncilă de a veni la întâlnirea de la Palatul Cotroceni drept o greşeală şi îi cere demisia, pentru că nu face faţă responsabilităţilor funcţiei.

"AVEM PRESEDINTE. Klaus Iohannis de neoprit! Asta e Presedintele de care are nevoie Romania. Pe acest Presedinte l-am votat si l-am sustinut in 2014. Asa DA! Vineri ora 11.00, declaratia lui Klaus Iohannis a cazut ca un bolovan in capul PSD:

“Am evaluat activitatea Doamnei Dancila si la 3 luni am ajuns la concluzia ca Doamna Dancila nu face fata poziției de Prim Ministru. Nu este capabilă sa conducă Executivul. Guvernul sub conducerea sa a devenit o vulnerabilitate pentru Romania. SOLICIT public demisia Doamnei Dancila din funcția de prim ministru!”. ABIA ACUM INCEPE BALUL. PSD/Alde a prăbușit economia tarii: ROBOR a crescut de la 0,78 la 2,46 in 15 luni, inflația a explodat pur si simplu, de la 0,2 a urcat la 5,1% in 15 luni, BNR pompează zilnic bani in piata pentru a tine Euro sub 5 lei, utilitățile au crescut, carburanții s-au scumpit, mâncarea a devenit mai scumpă la produsele de baza decat in Elveția", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

Apoi, Rareş Bogdan a intervenit şi la Realitatea TV.

"Nu înţeleg de ce trebuie să dăm ocazia vuvuzelelor care împrăştie cu noroi. Eu n-am să le dau ocazia să-şi bată joc de noi. Codrin Ştefănescu o fi dat cu capul de uşa de la baie. Bolşevicii nu se fac bine niciodată. Să acuzi preşedintele că după 3 luni i-a dat ocazia lui Dăncilă să continue guvernarea României... Preşedintele a văzut că este incapabilă să conducă un guvern, Iohannis a avut răbdare. Unde vrea să ducă PSD-ul România? Vorbim de o guvernare execrabilă. Inflaţia a ajuns la 5,1 la sută. BNR popmează zilnic bani în piaţă pentru a ţine EURO la sub 5 lei. Nu avem investiţii. Teodorovici critica politicile PSD, înainte de a ajunge ministrul Finanţelor. După aceea, a devenit la fel de penibil ca doamna Dăncilă. Codrin Ştefănescu mi-a dovedit că lupul nu-şi schimbă niciodată năravul. Ne-au dus şi în criză diplomatică de proporţii", a afirmat Rareş Bogdan la Realitatea TV.