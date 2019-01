Rareș Bogdan o mitraliază pe Carmen Dan. "Mă autodenunț, mă puteți ridica de la aeroport"

Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan s-a dezlănțuit la adresa ministrului de Interne Carmen Dan după ce aceasta i-a amenințat voalat pe inițiatorii petiției care a ajuns la ONU și a declanșat o anchetă internațională cu privire la protestul din 10 august.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a făcut afirmații halucinante în direct la Realitatea TV, amenințându-i voalat pe cei care au semnat petiția Declic prin care a fost sesizat ONU în legătura cu reprimarea violentă a protestului din 10 august. Carmen Dan a spus că îi „putem identifica" ușor pe inițiatorii petiției.

"Ma autodenunt, eu am semnat Petitia in primii 1.000 de oameni din cei aproape 100.000 de mii ce au semnat! Mai mult, am si promovat agresiv semnarea Petitiei in emisiunea ce o realizez. Ma puteti ridica direct de pe Aeroport, ma intorc din SUA în țara mea România, țara pe care voi nu veti putea sa o stapaniti asa cum vreti... NICIODATA! #josciumarosie

Ne vedem la "Jocuri de Putere cu Rares Bogdan" pe RealitateaTv si RealitateaFm, de duminica pana joi, de la 21.00, saptamana aceasta intram mai repede cu o zi sau doua decat de obicei", a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook, marți seara.

Ce a declarat Carmen Dan despre petiția care a pus ONU pe capul Guvernului român în cazul abuzurilor din 10 august 2018:

„Eu zic că este normal ca ONU să ceară informații pentru că nici o instituție națională sau internațională nu poate ignora o petiție. Știm că la baza acestei solicitări a fost o petiție. Putem identifica și cine a făcut-o, dar nu asta-i problema. Pentru că e dreptul fiecăruia să facă o petiție. Știm cu toții că există o petiție care a fost înaintată și către ONU. Chiar e bine că ONU a cerut datele Guvernului pentru că ne interesează să se stabilească adevărul așa cum este el și nu cum îl prezintă unii", a spus Carmen Dan la Realitatea TV.

După anunțul privind implicarea ONU în anchetarea violențelor din 10 august, Rareș Bogdan le-a prezis lui Carmen Dan și Liviu Dragnea că "vine uraganul" peste ei:



"La puscarie!

Nu suntem nici la Videle, nici la Rosiorii de Vede si nici la Turnu Magurele, Tanti Dan. La ONU nu mai poate face Flausatul tau nimic, absolut nimic, va sta si va incasa. Sigur, din pacate si Romania odata cu el. Si asta doar din cauza voastra, a celor care pe 10 august v-ati comportat ca in dictaturile de tip sud-american, acolo unde ii place omului, in sandale, acolo unde poate merge si fara "sosete de prosop". Inca putin si vine URAGANUL peste voi..... Inca putin.

Deja lucrurile au intrat in linie dreapta...... Inca putintica rabdare si vom dansa de bucurie....... NOI, ei si ai lor vor plange in pumni. Si vor plange rau. Sfarsitul pentru ei si Clica de analfabeti functionali ce au luat o tara captiva in maini va fi CRUNT. Vor cadea de sus, fara parasute, ma rog, vor mai cadea si niste "parasute" catarate pe acolo prin Inaltul Puterii..........La puscarie!", s-a dezlănțuit Rareș Bogdan.