Radu Deac, directorul Agenţiei de Transplant, a fost demis. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a numit-o, miercuri, pe Alexandra Anca Mureşan în funcţia de director executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), anunţă Ministerul Sănătăţii.

"Am anunţat, în urmă cu câteva săptămâni, că se impune restructurarea Agenţiei Naţionale de Transplant. Cu siguranţă, am făcut o evaluare şi a venit momentul. Am avut o discuţie cu domnul profesor, i-am spus care sunt concluziile şi dânsul a ales să îşi dea demisia din funcţia de director executiv", a spus Sorina Pintea, într-o intervenţie telefonică, la Realitatea TV.

Alexandra Anca Mureşan a fost numită în funcţia de director executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT).

"Se impune restructurarea Agenţiei Naţionale de Transplant, pentru buna funcţionare şi transparentizare a activităţii de transplant în România. Numirea de astăzi este un prim pas în acest sens. Am încredere că noul director executiv va reuşi să organizeze un sistem care să funcţioneze în condiţii optime, în beneficiul pacienţilor a căror viaţă depinde de efectuarea unui transplant. Mai mult, sperăm că noua lege a transplantului va putea fi gata în cel mai scurt timp pentru consultare. Mi-am propus să continui să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru ca drama tânărului care a pierdut ieri lupta cu viaţa să nu se mai repete", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, potrivit unui comunicat de presă al ministerului Sănătăţii.