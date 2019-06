Procuroarea din Craiova, acuzată că a bruscat fetița adoptată: "Nu am tras de copil"

Caz socant la Baia de Arama

Caz șocant în România: o fetiță de opt ani a fost luată cu forța pentru a fi dată părinților adoptivi. Procurorul care a ridicat-o pe copilă susține că femeia a refuzat de două ori adopția. Copila se află acum la Craiova, la familia de români americani care au adoptat-o.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Maria Pițurcă, acuzată de faptul că a „smuls" fetiţa în vârstă de 8 ani din locuința asistentei maternale, din județul Mehedinți, localitatea Baia de Aramă, dată spre adopţie unei familii din SUA, a precizat, în cadrul unei conferințe de presă susținute, vineri, că a acționat corespunzător, că nu a bruscat fetița și că acuzațiile care i se aduc nu sunt fondate.

„Eu nu am tras de copil. Nu se pune o astfel de problemă. L-am atins uşor, nu am strâns-o de mâna și i-am vorbit calm. Când am ajuns în Craiova chiar am cerut să i se facă o expertiză medico-legală pentru a clarifica acest lucru. Fetița plângea, ţipa, se târa pe jos, dar am reuşit să o iau în braţe şi s-o dau tatălui. Nimeni nu m-a ajutat. S-a solicitat un mandat de percheziție pentru stabilirea stării psihice și fizice a minorei și pentru ridicarea de documente privind starea sa de sănătate. La domiciliu ne-am deplasat cu un psiholog și un asistent social de la DGASPC Dolj. Cu noi au fost și părinții adoptivi pentru că trebuia să o predăm", a declarat procurorul Maria Pițurcă, potrivit Realitatea de Craiova.

Aceasta spune că a acționat corespunzător, că a încercat să liniștească fetița și chiar a reușit acest lucru.

„Ea a fost mereu agitată pentru că mereu i s-a spus că o vor lua în străinătate și îi vor face rău. Adoptatorii sunt cetățeni români și stau în SUA. Domnul este inginer, doamna este manager medical în SUA", a mai spus Pițurcă.

Aceasta a mai spus că familia unde a ajuns fetița a mai încercat să o ia pe aceasta din Mehedinți, de patru ori, dar nu au reușit.

Procurorul din Craiova este acuzat că a bruscat o fetiță de 8 ani pentru a o lua din familia unde a stat 7 ani și dată tatălui. Copila s-a aflat în plasament la familia Şărămăt, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi și a fost adoptată de către o familie de români stabilită în SUA.