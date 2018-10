Probleme mari la ING! Sumele retrase in weekend, dublate. Bani lipsă din conturi

Probleme mari pentru cei care au cont la ING! Mai exact, clienţii ING au constatat că toate plăţile pe care le-au făcut cu cardul în weekend au fost procesate de două ori de către bancă.

ING a transmis şi o informare oficială pe această temă:

"O parte dintre clienti ING pot vedea dublarea unora dintre tranzactiile realizate in weekend. Situatia a fost cauzata de o eroare operationala in care fisierele de tranzactii au fost incarcate de doua ori. Lucram la remedierea situatiei si la returnarea sumelor in conturile clientilor in cel mai scurt timp posibil", se arată într-o informare oe pagina de Facebook a ING.