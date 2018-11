Avem prima fotografie cu Nadia Comăneci apărută în presa din România. I s-a greşit numele :)

Nadia Comăneci împlineşte pe 12 noiembrie 57 de ani, iar realitatea.net le oferă cititorilor imagini de arhivă extrem de rare, printre acestea fiind şi prima fotografie cu Nadia Comăneci apărută în presa din România, în 1972

Nadia Comaneci, prima fotografie || www.realitatea.net a căutat, a găsit şi oferă cititorilor o raritate: prima imagine cu Nadia Comăneci apărută în presa din România. Mai mult decât atât, pentru prima dată după 45 de ani de la apariţia în revista Sport, site-ul Realitatea prezintă primele trei materiale ample cu Nadia apărute în celebra publicaţie, în martie 1972, în noiembrie 1972 şi în martie 1973. Se va remarca faptul că numele Nadiei a fost trecut greşit în primele două materiale. Astfel, cititorii făceau cunoştinţă cu Nadia Comănici, în loc de Nadia Comăneci.

În martie 1972, revista Sport publica un reportaj dedicat gimnasticii feminine, în special tinerelor talente. Intitulat "Trei generaţii", materialul a avut alocate două pagini în revistă, iar printre fetiţele prezentate se număra şi o copilă de numai 10 ani. Era vorba despre Nadia Comăneci, cea care peste patru ani avea să scrie istorie la Montreal. Numai că autorul materialului i-a greşit numele. Şi nu o dată, ci de trei ori :).

Mai întâi, din reportajul realizat la Oneşti, oraş denumit pe atunci Gheorghe Gheorghiu-Dej, puteam afla că "eleva din clasa a IV-a, Nadia Comănici, nu are decat 11 ani (n.r. greşit, Nadia avea 10 ani la acel moment). Exercitiile ei cu dublu flic-flac si torentele de la sol sint insa mai dificile decit cele ale campioanei mondiale Ludmila Turisceva".

Autorul încheia descrierea micuţei gimnaste cu următoarele cuvinte, care s-au dovedit, peste ani, pline de adevăr: "Dupa parerea specialistilor, Nadia Comănici va deveni in scurt timp un nume cunoscut in gimnastica noastra".

Eroarea de nume nu s-a oprit, însă, aici. Nadia a beneficiat în reportajul din martie 1972 şi de o fotografie. Iar explicaţia foto a fost următoarea: "Un talent autentic, o personalitate precoce: Nadia Comănici".

Peste 8 luni, în noiembrie 1972, revista Sport încă nu reuşea să îi scrie corect numele :). Intitulat "Start in epoca de aur a juniorilor", in material se scria: "Nadia Comănici, vedeta concursului, nu are decit 10 ani si jumatate (n.r. greşit, în acea lună, Nadia împlinea 11 ani) si este eleva in clasa a V-a la Liceul cu program de educatie fizica din Orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aceasta fetita gingasa, timida "in particular", cucereste de-a dreptul sala atunci cind zboara la bara sau se invirteste in torente acrobatice la sol".

Publicaţia sportivă oferea o nouă fotografie cu Nadia Comăneci, iar explicaţia foto era: "In mod cert - spun specialistii - Nadia Comănici ne va aduce multe succese".

Abia în martie 1973, revista Sport îi scrie corect numele gimnastei din Oneşti. Într-un reportaj dedicat exclusiv Nadiei, intitulat "Cine este aceasta fetita, Nadia Comaneci", publicaţia nota următoarele: "Ne facem si noi o datorie de onoare de a oferi cititorilor un micro-interviu cu sportiva care a ocupat primul loc la toate probele "internationalelor" de gimastica - eleva Nadia Comaneci (in prezent - 12 ani, 1,39 m inaltime si 31,5 kg)". O eroare tot s-a mai strecurat, fiindcă Nadia avea 11 ani la acel moment.

Important de menţionat este şi faptul că acel număr al revistei Sport, din martie 1973, a găzduit prima fotografie color cu viitoarea Zeiţă de la Montreal. Totodată, una dintre fotografii îl avea în prim plan şi pe legendarul antrenor Bela Karoly, pe atunci în vârstă de 30 de ani.

Realitatea.net vă oferă în galeria foto cele trei materiale de arhivă. CLICK AICI PENTRU A LE VEDEA!



Notă: pentru ilustraţii, s-au folosit colecţia revistei Sport şi imagini din arhiva jurnalistului Cristian Otopeanu

.