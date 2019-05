Preşedintele Iohannis participă la Conferinţa „The State of The Union” de la Florența

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, în calitate de invitat de onoare, la Conferinţa „The State of The Union”. Șeful statului român va avea și o întrevedere cu premierul Giuseppe Conte.

Conferinţa „The State of The Union” este un eveniment de prestigiu în sfera afacerilor europene devenit un forum de referinţă pe agenda factorilor de decizie europeni, la care participă, în mod regulat, şefi de stat şi de guvern, lideri ai instituţiilor UE, precum şi personalităţi academice şi culturale, precizează Asministraţia prezidenţială.

Cu ocazia participării la conferinţă, preşedintele României, Klaus Iohannis, va avea o întrevedere cu preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte.

Participarea preşedintelui Klaus Iohannis la Conferinţa „The State of The Union” are loc în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, găzduirii Summit-ului de la Sibiu, precum şi cu prilejul aniversării unui deceniu de la aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa.