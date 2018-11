Preotul care și-a dat foc în timpul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului explică gestul

Preotul din judeţul Constanţa care şi-a dat foc, duminică, în faţa Catedralei Mântuirii Neamului, în timpul slujbei de sfinţire, declară că mesajul său a fost ferm: ”Am spus că sunt împotriva corupţiei din Biserică şi a abuzurilor pe care unii ierarhi le fac”.

Fostul preot din Cernavodă, George Ciulei, care şi-a dat foc, duminică, în faţa Catedralei Mântuirii Neamului, în timpul slujbei de sfinţire, a mers luni, la Constanţa, la un termen al procesului în care Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost trimis în judecată de DNA, alături de alte persoane, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, scrie Mediafax.ro.

Fostul preot nu a vorbit cu IPS Teodosie, dar a declarat presei că mesajul pe care a vrut să-l transmită, prin gestul său de duminică, a fost unul împotriva abuzurilor şi corupţiei din Biserică.

„Voi atrage atenţia de fiecare dată pentru că nu pot fi de acord cu abuzurile existente şi nu mă pot dezice de adevărul din mine. Am urmărit reacţia Patriarhiei, prin purtătorul de cuvânt Bănescu şi mi se pare lamentabil să spui că protestul pe care l-am făcut a fost împotriva eroilor neamului. Mesajul meu a fost unul ferm. Am spus că sunt împotriva corupţiei din Biserică şi a abuzurilor pe care unii ierarhi le fac. Iar dacă în accepţiunea Patriarhiei, ierarhii aceştia sunt eroii neamului, atunci am înţeles poziţia dânşilor”, a spus Ciulei, precizând că se gândeşte şi la alte forme de protest, dar nu vrea să ia decizii pripite.

Întrebat ce i-ar transmite Arhiepiscopului Tomisului, George Ciulei a răspuns că ar vrea ca acesta să-şi îndeplinească îndatoririle şi să nu „mai săvârşească abuzuri”: „I-aş transmite să fie în primul rând om. Să se comporte aşa cum se comportă un om, un creştin. Dacă este un părinte duhovnicesc, să îşi îndeplinească îndatoririle pe care le are. (…)Atitudinea Arhiepiscopiei este una mută. Sau a inculpatului Teodosie. Nu vorbeşte cu nimeni, nu vrea să dea nicio declaraţie, nu are nimic de spus. Până la urmă este dreptul lui să facă lucrul acesta. Însă pe linie bisericească ar trebui să comunice şi să îşi revizuiască atitudinea faţă de preoţii din subordine şi să nu mai săvârşească abuzuri. Dubla măsură care se practică în biserică nu este în conformitate cu morala bisericii”.