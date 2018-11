Cum recunoşti un preinfarct şi care sunt complicaţiile ce pot apărea

Cum recunoşti un preinfarct

Preinfarctul sau angina pectorală instabilă reprezintă o urgență medicală, pentru că poate evolua rapid spre un infarct miocardic acut.

Preinfarct: Principala manifestare a anginei este durerea in piept, provocata de placile de aterom. Acestea dezvolta complicatii, blocand vasele care iriga cordul. .

Simptomele unui preinfarct

Te poti gandi ca ai angina pectorală dacă prezinți măcar unul din următoarele semne sau simptome:

– dureri in piept, in spatele sternului, care pleaca spre membrul superior stang, madibula, dinti sau chiar spre spate;

– durerea este ca o apasare, greutate, arsura sau chiar ca o gheara care te strange in piept;

– o data cu aparitia durerii ai senzatia de moarte imediata si devii agitata;

– ai greturi si varsaturi ;

Toate aceste manifestari apar cand faci efort fizic, daca esti strasata, dupa un contact sexual, dupa o masa abundenta sau daca stai in frig; ele pot persista peste 15 minute in cazul preinfarctului. Se poate intampla ca in cazul anginei instabile durerile sa apara si in repaus si pot disparea dupa administrarea de nitroglicerina.

Simptomele preinfarctului în cazul femeilor

Femeile pot avea simptome diferite de ale bărbaților pentru că nu simt preisune sau apăsare în piept. The symptoms can be very different in women În cazul lor, semnele anginei includ înțepături în piept, amețeli, dificultăți la respirare, sau dureri de stomac. Toate aceste simptome pot apărea și în cazul altor afecțiuni, așa că de multe ori, diagnosticarea este întârziată.

Cât de periculos este preinfarctul?

Trebuie sa stii ca angina instabila este cel mai adesea urmata de infarct. Inca de la primele dureri in piept trebuie sa te adresezi medicului care iti va face o electrocardiograma si un set de analize. Acestea vor da indicii pretioase despre existenta riscului de infarct.

Tratamentul anginei instabile

Tratamenul anginei instabile seamana cu tratamentul infarctului. Trebuie sa stii ca, daca ai o criza de angina instabila trebuie obligatoriu sa fii spitalizata in sectia de terapie intensiva, vei fi monitorizata si nu vei avea voie sa te ridici din pat.

Pentru calmarea durerilor poti primi sedative si chiar morfina. In primele ore de la internare, daca ai senzatia de sufocare vei primi si oxigen.Ca medicatie mai poti primi nitroglicerina intravenos la fiecare 5 minute, cu conditia ca tensiunea arteriala sa nu scada sub 100 mm Hg; propanololul, nifedipina, xilina sau heparina cu acenocumarol sunt alte medicamente indicate in tratamentul anginei instabile.

Aspirina in doza de 70-160 mg/zi si clorpidogrelul sunt antiagregante plachetare ce previn formarea de cheaguri care pot bloca vasele coronare.

Si statinele fac parte din medicatia anginei instabile, fiind recomandate inca din prima zi de tratament. Acestea reduc colesterolul si actioneaza asupra placilor de aterom, principalele cauze de infarct.

Angina pectorala poate fi agravata daca ai febra, anemie, hipo- sau hipertensiune arteriala, tahicardie, hipertiroidie sau daca plamanii nu functioneaza corespunzator.

Preinfarct: Factorii de risc cuprind:

-virsta inaintata peste 60 de ani

-istoric familial de boli cardiace ischemice

-nivele inalte de colesterol in singe

-hipertensiune arteriala, fumatul

-diabetul tratat cu insulina

-sedentarismul, obezitatea, sexul masculin-estrogenii avind rol protector

-consumul excesiv de zaharuri rafinate, grasimi saturate, alcool

-tipul psihosomatic A: ambitios, energic, agresiv, nerabdator

-profesiunile cu stress crescut.