Poză uluitoare postată de Trump după uciderea șefului ISIS. "A fost rănit în misiune"

Președintele american Donald Trump a postat fotografia câinelui erou, al cărui nume este secret, și despre care se știe că a fost rănit în misiunea de ucidere a celui mai temut terorist din lume, potrivit agenției ANI News.

"Am declasificat o fotografie cu câinele minunat (numele nu a fost declasificat) care a făcut o treabă nemaipomenită în capturarea și uciderea liderului ISIS", a scris Trump pe Twitter.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw