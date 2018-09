Ponta, noi declarații despre fotografia cu Dragnea și Maior

După ce a fost acuzat că ar fi trucat imaginea cu Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța Kovesi, fostul premier Victor Ponta a anunțat, luni, că va prezenta fotografia originală și amenință că va publica și alte poze.

”M-am distrat cu postarea lui Mihai Sturzu / si m-am distrat si cu cei pusi de Dragnea sa spuna ca poza e falsa”, a scris Ponta, pe Facebook, anunțând că urmează să prezinte, la TV, ”poza în original”.

”Și poate mai gasesc/ astept de maine sa vad cine se lupta sa va demonstreze cu 'pixelii' ca nu e asa (ca doar Dragnea de la Basescu a invatat tot)!”, a completat fostul premier.

Ponta a continuat mesajul criticându-l pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

”Dincolo de orice, insa, lucrurile sunt foarte serioase - un om de o fatarnicie si perversitate fara precedent (cumparand sustinere cu functii si bani publici) a mintit o tara intreaga de peste un an ca sa lupta cu Statul Paralel, cu Soros, cu tot felul de inventii si bazaconii! Si in acest timp a distrus si furat tara, si-a cocotat analfabetele in fotolii de conducere, a confiscat Parlamentul, Guvernul si PSD, a intors Romania de la drumul sau european si de dezvoltare - dupa care a facut o nunta cu Marea Adunare Nationala la care a primit 'dar' 800.000 euro! Cine spune si acum ca il crede pe Dragnea inseamna ca este cel mai cinic mincinos - nu mai are scuza naivitatii!”, a scris președintele Pro România.