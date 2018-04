Ponta, deranjat de ipocrizia mitingului PSD: Să spună liderii cum au amante mai tinere ca fiicele!

Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook o reacție cel puțin halucinantă, după ce Liviu Dragnea a anunțat că în luna mai va avea loc un mare miting în București, pentru susținerea familiei tradiționale. Astfel, fostul șef PSD spune că ”la acelasi miting ar trebui sa ne spuna liderii nostri politici cum isi lasa nevestele acasa in judete si traiesc la Bucuresti cu secretarele / cum au amante mai tinere decat fiicele /cum se uita in timpul sedintelor de vot la filme si poze pornografice”.

Redăm, în continuare, postarea lui Ponta:

”Nu mai suport ipocrizia si minciuna unor politicieni care depasesc orice limita a bunului simt !!! Haideti sa f”cem un miting urias - si sa ne explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu si cum traieste el in “familia traditionala ”!!! La acelasi meeting sa ne spuna liderii nostri politici cum isi lasa nevestele acasa in judete si traiesc la Bucuresti cu secretarele / cum au amante mai tinere decat fiicele / cum isi promoveaza iubitele in functii de la stat si in Consilii de Administratie cu salarii mai mari decat un medic sau profesor / cum se uita in timpul sedintelor de vot la filme si poze pornografice / cum pleaca in strainatate pe banii Parlamentului si stau doar in camera de hotel cu “consiliera” mai tinera cu 25 de ani decat ei / cum isi aranjeaza divorturile in asa fel incat sa nu fie dati in primire de “fosta” despre ce averi si afaceri ilegale au facut / cum dau bani cu nemiluita copiilor si trec pe numele lor masinile si casele considerand ca asta este suficient pentru educatie si “familie traditionala ”! Stiti proverbul - “ Sa faci ce spune Dragnea nu ce face Dragnea !!! “ - sau “arata paiul din ochiul altuia ca sa nu se vada barna din ochiul lui Dragnea” / dar chiar este el cel care poate sa arunce cu piatra?!?!!”