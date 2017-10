Ponta, despre PSD: Nota de plată o să vină din partea oamenilor care își văd votul batjocorit

Deputatul Victor Ponta afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că, în prezent, PSD a fost confiscat de Cartelul de la TelDrum, iar nota de plată o să vină cu siguranță tocmai din partea milioanelor de oameni cinstiți și de bună-credință care au votat PSD și acum își văd votul batjocorit fără rușine.

"Ca om care am făcut politică doar în PSD ( de unde am fost dat afară de PD-istul Dragnea) nu pot decât să regret profund ceea ce se întâmplă azi cu cei care mi-au fost colegi și prieteni timp de 15 ani / o să mă consider mereu mândru și recunoscător pentru toate momentele trăite împreună/ acum însă PSD a fost confiscat de 'Cartelul de la Teldrum' și nota de plată o să vină, cu siguranță, tocmai din partea acelor milioane de oameni cinstiți și de bună-credință care au votat PSD chiar și în 2016 și acum își văd votul batjocorit fără rușine!", a precizat Victor Ponta, conform agerpres.ro.

Acesta a susținut, pe fondul scorului slab obținut atât de PSD Cehia la alegerile de sâmbătă, cât și ale altor Partide Social-Democrate din Europa care au pierdut guvernarea după rezultatele votului populației, că și în cazul social-democraților români s-ar putea întâmpla același lucru.

"În mai puțin de o lună au plecat de la guvernare, în urma alegerilor, Partidele Social Democrate din Germania, Austria și azi Cehia! Asta după ce, tot în 2017, Partidul Socialist din Franța a obținut cel mai mic scor electoral din istorie, iar cel din Spania a rămas în Opoziție! Îmi amintesc cu plăcere ca, în 2014, am avut mesajele video de susținere pentru PSD din partea a 10 Premieri din Europa, azi PSD Dragnea are doar un mesaj de colaborare de la Viktor Orban din Ungaria — restul e tăcere! PSD Cehia (care a câștigat alegerile din 2013 și a condus Guvernul prin Primul Ministru Bohuslav Sobotka) a primit azi la alegeri doar 7,85% din voturi! PSD România sub conducerea lui Dragnea și a 'Cartelului de la Teldrum' cât credeți că va lua la următoarele alegeri din 2020?", mai scrie Victor Ponta pe contul său de socializare.

Fostul premier precizează că ieșirea PSD de la guvernare s-au putea produce din cauza promisiunilor făcute în campania electorală care au fost înlocuite însă cu alte măsuri fiscale, el criticând totodată faptul că în Executiv au apărut "toți baronii, secretarele și valeții de la TelDrum după ce toți oamenii competenți au fost înlăturați pe motiv că sunt ai lui Ponta".

"După ce toate promisiunile prezentate în campania electorala (creșterea pensiilor, a salariilor, scutirile de impozite pentru medici, Fondul Suveran de Investiții, lupta cu abuzurile din Justiție, etc etc) au fost înlocuite cu taxa pe gospodărie, TVA split, taxa de solidaritate, contribuțiile trecute la angajat, taxarea contractelor part-time etc etc!. După ce PSD a fost obligat să își dea jos propriul Guvern 'Grindeanu' ( a spus Dragnea că e 'omul Sistemului') ca să îl înlocuiască cu Guvernul 'Tudose' ( despre care tot Dragnea spune acum că e tot al 'Sistemului'), după ce în Guvern au apărut toți baronii, secretarele și valeții de la Teldrum, după ce toți oamenii competenți au fost înlăturați că sunt 'oamenii lui Ponta'?", a conchis fostul premier.