Politico: Alegerile prezidențiale, cel mai important test pentru PSD

Alegerile prezidențiale 2019. "Romanii vor merge la urne duminica pentru a alege un presedinte, insa miza este mai mare de atat", scriu jurnaliștii de la Politico.



Potrivit acestora, alegerile vor fi totodata un test major pentru Partidul Social Democrat, existand posibilitatea ca, pentru prima data in istoria postcomunista a tarii, candidatul sau sa nu ajunga in al doilea tur de scrutin. Este citat fostul premier social-democrat Victor Ponta, in prezent seful Pro Romania, potrivit caruia: "PSD a luptat intotdeauna pentru a castiga. Acum, cred ca cea mai mare victorie pentru PSD va fi sa ajunga in turul al doilea", potrivit ziare.com



Sunt vremuri grele pentru PSD, continua autoarele, partid care a ajuns recent in opozitie si isi pierde treptat electoratul pe fondul protestelor anti-coruptie de amploare din ultima vreme.







Sunt mentionati mai departe cativa dintre cei 12 candidati la prezidentiale - presedintele in functie Klaus Iohannis, presedintele USR Dan Barna, actorul si fostul europarlamentar Mircea Diaconu si fostul premier Viorica Dancila, candidatul PSD. De asemenea, autoarele precizeaza faptul ca, potrivit celor mai multe sondaje, Iohannis se afla pe primul loc in preferintele romanilor.



"Intrebarea este cine il va infrunta in turul doi, pe 24 noiembrie, existand o competitie stransa intre Dancila si Barna pentru locul al doilea", scriu ele.



Mai departe, autoarele vorbesc despre "alegeri invizibile", mentionand inlaturarea afiselor electorale din Bucuresti cu o zi inainte de alegeri, in conformitate cu legea, singurele indicii cu privire la apropierea scrutinului fiind mesajele companiilor care indeamna oamenii sa iasa la vot, in timp ce isi promoveaza produsele.



"Daca te plimbi prin Bucuresti, nu-ti poti da seama ca duminica vor avea loc alegeri", spune consultantul politic Radu Magdin pentru Politico, adaugand ca acest lucru ar putea sa aiba ca rezultat o prezenta la vot mai mica.



Autoarele mentioneaza in analiza lor si lipsa dezbaterilor electorale intre candidati. In ceea ce il priveste pe Iohannis, profesorul Cristian Parvulescu de la SNSPA considera ca participarea la astfel de dezbateri "ar fi fost o eroare tactica", intrucat acesta conduce deja in sondaje.



"Singura constanta a campaniei au fost atacurile la adresa PSD din toate partile", se arata in analiza Politico. Insa analistii chestionati de publicatie avertizeaza ar fi o greseala sa ne grabim sa scoatem din ecuatie PSD.



Astfel, Magdin si Parvulescu considera ca masinaria de partid locala a social-democratilor o poate ajuta pe Dancila sa ajunga in turul al doilea. "Daca Dancila nu intra in turul al doilea, doar atunci putem vorbi de o criza profunda a partidului", spune Magdin.



Daca in alegerile parlamentare din 2016 PSD castiga, gratie promisiunii de a majora pensiile si salariile, 46% din voturile romanilor, trei ani si trei premieri social-democrati mai tarziu, partidul este slabit, fiind asociat de multi alegatori cu coruptia si incompetenta, sustin autoarele. Potrivit acestora, eforturile sale constante in vederea modificarii legilor justitiei au fost vazute ca o incercare de a submina lupta impotriva coruptiei.



"Incercarile de a forta masuri impotriva interesului populatiei au avut in mod firesc ca efect pierderea sprijinului popular de catre PSD, fapt confirmat cu ocazia alegerilor europene din mai", spune Paul Ivan, analist politic in cadrul European Policy Centre, pentru Politico.



Condamnarea fostului lider PSD Liviu Dragnea a inrautatit lucrurile pentru partid, se mai specifica in analiza.



Toti acesti factori i-au permis lui Iohannis sa-si consolideze imaginea de simbol al stabilitatii in lupta impotriva coruptiei, mai scriu autoarele, care amintesc insa si de episodul in care acesta a fost fortat de PSD sa o demita pe Laura Codruta Kovesi.



"Nu cred ca social-democratia va disparea din Romania", concluzioneaza Ponta, care recunoaste insa ca atat fostul, cat si actualul sau partid sau vor avea nevoie de "cativa ani" pentru a se reconstrui, astfel incat "sa nu sufere aceeasi soarta ca stanga din Polonia si Franta".