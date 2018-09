Plantele care te ajută să dormi mai bine. Tu le ai?

Top 5 cele mai sănătoase plante de interior

Rolul plantelor nu doar că schimbă complet atmosfera din casă, dar și contribuie la curățarea aerului și ajută să ai un somn mai liniștit. Iată ce plante ar trebui să ai în dormitor pentru a te bucura de un somn odihnitor!

Lavanda nu doar că are un parfum delicat, ci transmite o stare de linişte, seninătate şi reverie. Atât uleiul volatil cât şi florile uscate, sunt indicate în diferite afecţiuni maladive în funcţie de proprietăţile vindicative. Lavanda este una dintre numeroasele plante care te ajută să dormi și, în plus, este un remediu eficient împotriva anxietății.

Sansevieria sau planta șarpe are proprietatea de a purifica aerul, absoarbe gazele nocive şi praful din încăpere. De asemenea, se spune că este una dintre plantele care atrag banii în casă.

Conform clickpentrufemei.ro, atât iasomia, cât și aloe vera este una dintre cele mai bune plante pentru somn, deoarece purifică aerul și îl îmbogățește cu oxigen.