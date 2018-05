Planta miraculoasă care vindecă obezitatea

Un extract din "tunetul din vita de vie al lui Dumnezeu", o planta folosita in medicina traditionala chinezeasca, i-a ajutat pe soarecii obezi sa scada in greutate. Cercetatorii sustin ca acest compus, numit Celastrol, reduce cu rapiditate consumul de alimente la 20%, ceea ce duce la o scadere in greutate de 45%.