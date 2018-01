Persoanele de care să te ferești în 2018, în funcție de zodie. Stai departe de ele!

Nu toata lumea este bine intentionata, de aceea ar trebui sa eviti persoanele toxice care, cu voie sau fara de voie, iti pot face rau.

Acestea sunt persoanele de care sa te feresti in 2018, in functie de zodia ta. Stai departe de ele!

Berbec

Cel care incearca sa te reduca la tacere: Ai multa energie si lumina, nu ai nevoie de oameni care sa iti stirbeasca din maretie. Scapa de aceste persoana in 2018! Esti frumos si stralucitor, comporta-te ca atare!

Taur

Cel care nu iti este loial. Ai o inima mare si ierti pe toata lumea, insa nu este cazul sa lasi de la tine la nesfarsit. In 2018, nu ii lasa in jurul tau pe cei care nu iti respecta valorile, pe cei care nu te iau in serios si pe cei care nu iti sunt loiali.

Gemeni

Cel care nu te sustine: Esti curios si vrei mereu sa afli lucruri noi, sa inveti, sa descoperi. Distanteaza-te in 2018 de persoanele care incearca sa te impiedice sa faci ceea ce trebuie, care te plictisesc, care nu-ti sustin si nu-ti incurajeaza setea de cunoastere.

Rac

Cel care nu iti intelege sufletul. Relatiile de orice natura sunt foarte importante pentru tine si vrei sa fii apropiat de toti prietenii tai. In 2018, scoate din lista ta pe cei care sunt dependenti si care trag de tine doar cand au nevoie. Accepta-i pe cei care te iubesc pentru ceea ce esti.

