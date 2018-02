Persoanele care au migrene, de 8 ori mai predispuse la infarct. Concluziile alarmante ale medicilor

Migrenele pot fi un factor de risc in cazul persoanelor care sufera de afectiuni cardiovasculare, a descoperit un studiu danez publicat in British Medical Journal si citat de Le Figaro. Migrenele afecteaza peste 1 miliard de oameni din intreaga lume si, potrivit noilor descoperiri, pot cauza complicatii la nivelul inimii.

Infectiile miocardice, infarctul, tromboza venoasa si fibrilatiile atriale pot fi atribuite, intr-o anumita masura, si durerilor de cap. Cercetatorii de la Aarhus University Hospital si Universitatea Stanford au ajuns la aceste concluzii dupa ce au comparat fisele medicale a 51.000 de pacienti, colectate prin intermediul Registrului National Danez al Pacientilor.



Toti acesti pacienti suferisera de migrene, fara sa aiba un istoric de boli cardiovasculare la acel moment. Datele analizate au fost colectate intre anii 1995 si 2003, iar intre pacientii respectivi nu exista niciun alt element de legatura, in afara de faptul ca toti ajunsesera la spital cu migrene puternice, noteaza bzi.ro.



Oamenii de stiinta au folosit un grup de control pentru a compara rezultatele si au aratat astfel ca persoanele diagnosticate cu dureri acute de cap sunt predispuse la boli cardiovasculare. De exemplu, in cazul infarctului hemoragic, acesta este de doua ori mai frecvent in cazul persoanelor care au migrene. Infectiile miocardice apar la 25 din 1000 de persoane dintre cele cu migrene, fata de 17 persoane din 1000 din restul populatiei. Infarctul ischemic are o incidenta de 45 la 1000 de persoane cu migrene, si de doar 25 la 1000 la cei care nu au suferit de migrene.



Pe de alta parte, studiul nu dovedeste ca ar exista o legatura intre migrene si riscul stopului cardiac, nici pentru boli arteriale periferice.