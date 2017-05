Performanţă INCREDIBILĂ! Viitorul lui Hagi este noua campioană a României. Cum arată clasamentul!

Campioana României, ediţia 2016-2017, este Viitorul Constanţa, după victoria la limită în faţa CFR-ului (1-0). Trupa lui Gică Hagi s-a duelat cu FCSB şi cu Dinamo în ultima etapă din play-off, iar confruntarea a fost de-a dreptul incendiară. Totul a fost LIVE SCORE pe www.realitatea.net (Foto: Gazeta Sporturilor)

Viitorul a terminat la egalitate de puncte cu FCSB, dar este campioană, conform LPF, întrucât are avantajul meciurilor directe în faţa echipei lui Gigi Becali.

Patronul FCSB anunţase că va merge la TAS dacă LPF îi va da titlul Viitorului, invocând regulamentul interpretabil. LPF a emis însă astăzi un comunicat în care a precizat că la egalitate de puncte echipa lui Hagi este campioană (vezi aici comunicatul!).

UPDATE 1 | În această seară, după meciul FCSB-ului, Gigi Becali a confirmat că îşi va cere dreptatea la TAS: "Mesajul meu pentru Hagi este așa: Nu vreau să fac nicio polemică, e nașul meu, nu mă cert cu el, dar dreptatea trebuie făcută și regulamentul trebuie respectat. Vom vedea ce spune TAS.

Dacă la TAS spune că ei au dreptate, eu o să-i strâng mâna și o să-i spun Bravo!".

Clasamentul final este următorul:

1. Viitorul 44p

2. FCSB 44 p

3. Dinamo 40 p

4. CFR Cluj 33 p

5. CSU Craiova 31 p

6. Astra Giurgiu 27 p

FINAL Dinamo - Astra Giurgiu 1-1

Au marcat: Nemec (40) / Alexandru Ioniţă II (32)

Echipele de start:

Dinamo: Penedo - Romera Navarro, Nedelcearu, Dielna, Filip - Mahlangu, Busuladzici, Palici - Bumba, Nemec, Nistor

Astra: Lung - Stan, Oros, Pițian, Morais - Lovin, Takayuki, Boubacar - Ioniță, Buș, Budescu





FINAL FCSB - CSU Craiova 3-0

Au marcat: Alibec (18, 42), Jakolis (44)

Echipele de start:

FCSB: Niță - Enache, Bălaşa, Moke, Momcilovic - Boldrin, Pintilii - Jakolis, Tănase, De Amorim - Alibec

CSU Craiova: Calancea - Dimitrov, Kelici, Barthe, Briceag - Mateiu, Screciu, Zlatinski - Băluță, A. Ivan, Bancu





FINAL Viitorul - CFR Cluj 1-0

A marcat: Iancu (penalty - 65)

Echipele de start:

Viitorul: Râmniceanu - Benzar, Țâru, Boli, Ganea - Roșu, Mladen, Casap - Chițu, Țucudean, Morar

CFR Cluj: Vâtcă - Rus, Larie, Horj, Peteleu - Mureșan, Deac - Sârbu, Păun, Nouvier - Omrani

Ştirea iniţială.

Clasamentul înaintea ultimei etape din play-off:

1. Viitorul 41 p

2. FCSB 41 p

3. Dinamo 39 p

4. CFR 33 p

5. CSU Craiova 31 p

6. Astra 26 p

Finalul de campionat este incendiar. Gigi Becali a spus astăzi că va merge la TAS dacă LPF va decide să-i ofere titlul Viitorului, în caz că echipa lui Hagi termină la egalitate de puncte cu FCSB. Patronul roș-albaștrilor a invocat scăpări ale regulamentului.

În replică, tot astăzi, Liga Profesionistă de Fotbal a ținut să întărească faptul că, la egalitate de puncte cu FCSB, Viitorul iese campioană, întrucât are avantajul meciurilor directe.

Pe scurt, dacă Viitorul câștigă meciul cu CFR, va lua titlul, indiferent de rezultatul celorlalte partide.

UPDATE | Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a postat următorul mesaj: "Formularea LPF din tentativa de comunicat de azi explică tot : “campionatul sezonului regular"...oamenii nu mai știu cum să se scoată și au inventat că avem 2 campionate într-un an competițional. Doar că nu au premiat campioana sezonului regular, iar play off ul n-a început de la zero.

Victorie azi și vom sărbători titlul 27 după decizia TAS "

"Suntem 100% campioni. Ce scrie regulamentul. Asta e. A făcut, a făcut penalty. Asta este situația. Important este că am câștigat. Din punctul nostru de vedere suntem campioni, așa spune regulamentul.