Olguţa Vasilescu, prima reacţie după ce a fost lăsată fără minister de Iohannis

Lia Olguța Vasilescu precizează că se aștepta la reacția preşedintelui Iohannis, în contextul în care acesta a refuzat să o numească ministru la Ministerul Transporturilor.

"Mi-am dorit foarte mult Ministerul Transporturilor, ştiam că pot să fac treabă acolo. Dacă vă uitaţi în cariera mea, peste tot am lăsat ceva în urma mea. Eu zic că eram foarte calificată pentru acest minister din punct de vedere al managementului pentru că la Craiova, de exemplu, când am fost primar, oraşul a fost pe primul loc în absorbţia de fonduri europene şi ştiu că Ministerul Transporturilor are o problemă de această natură”, a spus Olguţa Vasilescu.

Fostul ministru al Muncii a precizat că ştia că poate fi respinsă.

„Am luat în calcul faptul că este posibil să fie respinsă numirea mea, am analizat această chestiune la partid, mi-am asumat. Nu a fost niciun fel de situaţie neaşteptată pentru noi pentru că ştiam că preşedintele este un om ranchiunos şi că nu îmi va ierta declaraţiile pe care le-am făcut cu privire la domnia sa. Este un joc politic de care preşedintele profită”, a spus Vasilescu.

Olguţa Vasilescu a adăugat că în şedinţa de BPN de marţi seară „au fost mulţi colegi ai mei care s-au exprimat că era mai bine ca să merg de la început la dezvoltare, având în vedere calificarea mea”.

„Nu a fost nicio secundă niciun lider împotriva acestei nominalizări. Dar, încă o dată, votul se dă în CEx”, a punctat ea.