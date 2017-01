Oferta zilei. Top 10 reduceri la cosmetice, de la Elefant.ro

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, are o serie de reduceri la cosmetice. Iată câteva dintre cele mai atractive oferte.

Sampon Absolut Repair Lipidium pentru par foarte deteriorat, 500 ml. Samponul pentru restucturarea instantanee a parului foarte deteriorat foloseste tehnologia Lipidium, cu o textura de crema aurie perlata. Rezultatul consta in repararea si fortificarea zonele sensibilizate ale fibrei parului, care este restructurat instantaneu si transformat din interior. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

REVLON. Fond de ten Colorstay pentru ten mixt, 180 Sand Beige. Acoperire cu finisare mata a petelor, urmelor de cosuri si ridurilor fine, pentru un ten cu aspect frumos, natural, fara efect de masca, look incarcat sau lucios. Textura cremoasa este indeajuns de lichida pentru a fi aplicata usor. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

L OREAL PARIS. Mascara Lash Architect 4D rezistenta la apa, negru. L'Oreal integreaza pentru prima data fibrele "relief 4D". Extrem de flexibile si discrete, aceste fibre texturizeaza genele. Ele le recontureaza, le accentueaza si le scot in evidenta fara a le lipi sau incarca. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

MAX FACTOR. Fond De Ten Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 In 1, nuanta 055, Beige. Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation combina trei unelte ale make-up-ului profesionist intr-o singura sticluta: baza de machiaj, fond de ten cu factor de protectie solara 20 si corector. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

EOS. Balsam de buze Sweet Mint, 7 g. Contine ulei de Jojoba, unt de shea si vitamina E, astfel incat ofera hidratare de lunga durata. Datorita formei de sfera ofera o precizie mai buna la aplicarea pe buze. Capacul cu filet ofera protectie antibacteriana. Fara gluten, fara paraben, fara petrolatum, fara phthalate. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

IDC INSTITUTE. Kit complet Nude Eyes cu gene false. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

L OREAL PARIS. Sampon Pro Keratin, 500 ml. Samponul Pro Keratin compenseaza pierderea de substante esentiale parului si corecteaza aspectul slabit sau deteriorat al fibrei capilare. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

REVLON. Creion de ochi retractabil, Colorstay 201, Negru. Creionul Colorstay a primit premiul de "Cel mai bun produs al anului 2015" in cadrul Totalbeauty.com. Promite o rezistenta de pana la 16 ore si poate fi aplicat pe pleoapa superioara sau inferioara, rezistand la umiditate si in orice temperatura. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

W7. Fard de obraz Blush with me, Cassie Mac. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

L OREAL PARIS. Mascara pentru volum si alungire Million Lashes, negru. Mascara L'Oréal Paris Volume Million Lashes Black mareste vizibil genele cu pana la 3x, volumul si densitatea acestora! Periuta este flexibila iar perii sunt dens asezati unul langa altul, astfel genele vor fi separate. Mascara L'Oréal Paris Volume Million Lashes Black va lumineaza ochii, nu incarca genele, iar la fiecare aplicare lasa doar cantitatea necesara de culoare. Mascara L'Oréal Paris Volume Million Lashes Black evidentiaza in general conturul ochilor si garanteaza gene perfecte. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.