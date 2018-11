Obiectivul Simonei Halep în 2019: „Un nou trofeu de Mare Șlem”

Simona Halep, liderul clasamentului mondial WTA, a anunțat că vrea să câștige un turneu de Mare Șlem în 2019. În acest sezon, constănțeanca a triumfat la Roland Garros, fiind primul trofeu major din carieră.

Wimbledon este ținta Simonei. Cel mai bun rezultat înregistrat până acum rămâne semifinala din 2014. În acest an, Halep a fost eliminată încă din turul al treilea.

„Dacă problema la spate se va rezolva, atunci voi avea posibilitatea să muncesc, am încredere că va fi bine. Îmi doresc un nou trofeu de Grand Slam, este un ţel de fiecare an. Roland Garros-ul l-am câştigat, acum obiectivul este Wimbledon. E greu să spun acum cum mă voi simţi la începutul anului competiţional. Am încredere că va fi un an bun, deşi poate va fi mai greu la început, pentru că nu am avut foarte multe meciuri pe acest sfârşit de sezon. Sunt gata să o iau de la capăt, să-mi setez un nou obiectiv„, a spus Halep pentru Tennis World USA.

