Noi descoperiri despre țigările electronice: „Este prima dovadă”

Fumul de la ţigările electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului şi poate creşte riscul de cancer şi de boli de inimă, a avertizat o echipă de oameni de ştiinţă americani în cadrul unui studiu citat marţi de Press Association.

Dispozitivele cu acumulatori ce produc vapori care conţin nicotină fără a arde tutunul au fost promovate pe scară largă drept o alternativă sigură la ţigări. Însă, descoperirea unui studiu recent sugerează că acestea sunt departe de a fi inofensive şi pot reprezenta un risc serios pentru sănătate.



În cadrul testelor desfăşurate în laborator, şoarecii expuşi la fumul provenit de la ţigările electronice au prezentat un risc mai mare de deteriorare a ADN-ului la nivelul inimii, plămânilor şi vezicii în comparaţie cu cei care au respirat aer filtrat.



Sistemele de reparare a ADN-ului din cadrul celulelor, care protejează organismul împotriva cancerului, au suferit la rândul lor leziuni în cazul animalelor expuse la aceşti vapori.



Echipa de oameni de ştiinţă condusă de dr. Moon-shong Tang din cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii din New York a avertizat că persoanele care ''vapează'' pot prezenta un risc crescut de apariţie a unor afecţiuni potenţial letale.



Fumul de la ţigările electronice ''este carcinogen, iar fumătorii de ţigări electronice au un risc mai mare în comparaţie cu nefumătorii de a dezvolta cancer de plămâni şi de vezică şi boli de inimă'', se arată în concluziile publicate în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.



Rezultate similare au fost observate după ce culturi de celule umane din plămâni şi vezică au fost expuse nicotinei şi derivaţilor din aceasta. Celulele au prezentat un risc mai mare de mutaţii sau de schimbări declanşatoare de tumori în comparaţie cu celulele care nu au fost expuse acestor substanţe.



În timp ce fumul de la ţigările cu tutun cuprinde o serie de substanţe cu potenţial periculos, vaporii ţigărilor electronice conţin doar nicotină şi câţiva solvenţi organici relativ inofensivi, precizează sursa citată.



În cazul în care concluzia va fi confirmată în cadrul unor viitoare studii, această descoperire ar confirma faptul că ţigările electronice prezintă la rândul lor risc de dezvoltare a cancerului prin nicotina pe care o livrează, după cum a declarat dr. Roy Herbst din cadrul Centrului pentru Cancer de la Yale, citat de UPI.



''Este prima dovadă pe care o deţin că nicotina însăşi poate fi carcinogenă'', a mai spus Herbst care este directorul Subcomitetului pentru tutun şi cancer din cadrul Asociaţiei americane pentru cercetarea cancerului. "Este desigur îngrijorător şi oferă (un motiv de) reţinere în cazul în care cineva susţine că ţigările electronice sunt sigure şi pot fi utilizate de toată lumea fără consecinţe'', a adăugat acesta.



Cercetări recente au demonstrat că utilizatorii de ţigări electronice au un nivel cu 97% mai mic de carcinogen pulmonar NNAL în comparaţie cu cei care fumează ţigări pe bază de tutun, valoare similară cu cea observată în cazul persoanelor care urmează o terapie de înlocuire a nicotinei. Chiar şi aşa, subliniază autorii studiului, nivelurile de NNAL sunt semnificativ ridicate în cazul utilizatorilor de ţigări electronice în comparaţie cu cele ale nefumătorilor.



Oamenii de ştiinţă au menţionat că ţigările electronice au câştigat rapid popularitate, în special în rândul tinerilor care le consideră inofensive. ''Este important de notat că mulţi dintre fumătorii de ţigări electronice (care) s-au apucat de acest obicei nu o fac în scopul de a se lăsa de fumatul tutunului ci mai degrabă deoarece presupun că fumatul ţigărilor electronice este sigur'', au scris cercetătorii.



În prezent, există 18 milioane de fumători de ţigări electronice în Statele Unite, iar 16% dintre elevii de liceu au utilizat astfel de dispozitive, se menţionează în studiu.



Mare parte din nicotina inhalată este descompusă şi transformată într-o substanţă netoxică numită cotinină, care este în final excretată în urină. Însă, un mic procent, mai puţin de 10%, ar fi metabolizată în nitrozamine şi în derivaţii lor, printre care se numără şi NNAL. Aceste substanţe chimice pot induce apariţia tumorilor la nivelul diverselor organe, au precizat oamenii de ştiinţă.



Potrivit unui raport al Academiei naţionale de ştiinţe, inginerie şi medicină, care a analizat concluziile a peste 800 de studii, publicat la începutul acestei luni, utilizarea ţigărilor electronice îi poate predispune pe tineri să fumeze ţigări pe bază de tutun, însă îi ajută totodată pe adulţi să se lase de fumat, precizează UPI. Autorii raportului au recunoscut, însă, că sunt cunoscute încă puţine lucruri despre efectele pe termen lung asupra sănătăţii în urma utilizării ţigărilor electronice.