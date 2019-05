Motivul pentru care salvia este considerată o plantă magică

Salvia este considerată o plantă cu puteri miraculoase. Iată de ce!

Legenda spune ca, dupa ce Maica Domnului cu micul Iisus in brate, a scapat de soldatii lui Irod care o hartuiau, ascunsa fiind in tufele de salvie, de altfel singura dintre plante care a primit-o si a ajutat-o in acele momente grele, a binecuvantat salvia, dandu-i puteri vindecatoare.

Se spune ca de atunci salvia, Salvia officinalis, are puteri miraculoase in aproape orice boala. Denumirea plantei vine din latinescul salvare, a salva, a vindeca.

In Romania, salvia se cultiva, mai ales, in judetele din sudul tarii, pe terenuri calcaroase si pietroase, expuse la soare. Frunzele argintii sau alb-cenusii, paroase, se culeg numai in zi cu soare puternic, inainte ca salvia sa infloreasca si inca de vreo doua, trei ori in decursul verii si al toamnei.

Preparatele din salvie, pulberea, tinctiura, otetul, uleiul volatil, infuzia, vinul, au efecte antimicrobiene, antihipertensive si antiinflamatoare, contribuind, in acelasi timp, si la scaderea nivelului de zahar din sange, calitate care o recomanda in terapia diabetului. Salvia ajuta si la curatarea sangelui si poate sa previna boala Alzheimer.

Persoanele care au probleme cu somnul sa umple o fata de perna mica, cu frunze uscate de salvie si s-o tina langa perna pe care doarm. Vara, pe vreme caniculara, una, doua cani de ceai de salvie poate fi o bautura racoritoare excelenta. Infuzia sau cataplasma din planta proaspata, zdrobita, calmeaza rapid locul intepaturilor de insecte.

Deoarece salvia are proprietati calmante, antibacteriene si antifungice, trateaza cu succes bolile de piele. Ranile, eczemele, micozele, iritatiile si arsurile se trateaza prin spalari zilnice cu decoct de salvie si aplicarea de cataplasme din frunze proaspete, zdrobite.

Ceaiul de salvie combate formarea cheagurilor de sange, fiind util in prevenirea si tratamentul infarctului miocardic si a durerilor generale coronariene. Pulberea de salvie, cate o lingurita de patru ori pe zi, in cure de 21 de zile, cu pauza de zece zile, se recomanda in caz de colita, enterocolita, colita de fermentatie, diverticulita.

Ceaiul de salvie are un puternic efect revigorant mentinand tineretea celulelor care formeaza scoarta cerebrala si actioneaza benefic asupra unor hormoni importanti care mentin tineretea organismului. Studiile recente arata ca salvia actioneaza la fel cu cele mai noi tratamente in sindromul Alzheimer.

Ceaiul de salvie, consumat zilnic, cate o cana, mai ales de persoanele de varsta a treia, fortifica intregul organism, fereste de atacurile de apoplexie, calmeaza spasmele musculare, reduce tremurul mainilor, durerile de coloana, imbunatateste memoria, scade tensiunea si detoxifica organismul. Baile cu salvie inlatura oboseala, confera pielii o aroma placuta si mentin un tonus psihic bun.

Atentie insa ca salvia, desi are multe virtuti terapeutice, poate face si rau mai ales, la excese. Salvia nu se recomanda persoanelor care sufera de epilepsie si femeilor care alapteaza. De asemenea, diabeticii insulinodependenti trebuie sa fie foarte precauti daca folosesc planta si sa-si supravegheze glicemia, scrie ziare.com.