Moment periculos la Mecca: ritualul bătăii cu pietre a diavolului

Aproximativ 2,5 milioane de musulmani, aflaţi în pelerinaj la Mecca, în Arabia Saudită, au participat duminică la ritualul bătăii cu pietre a diavolului, un moment riscant care s-a soldat cu drame în trecut, aminteşte AFP.

În prima zi de Eid al-Adha sau sărbătoarea sacrificiului celebrată de musulmanii din întreaga lume, credincioşii se duc la locul lapidării, la Mina, o vale deşertică aflată în apropiere de oraşul sfânt Mecca, în vestul Arabiei Saudite, pentru a arunca cu pietre în mai multe stele ce simbolizează forţele întunericului.

Sub ochii atenţi ai militarilor dispuşi să asigure securitatea, credincioşii se opresc, pe rând, la cele trei stelele ce-l simbolizează pe Shaitan şi aruncă spre ele câte şapte pietre. Deseori se întâmplă ca pietrele să-şi rateze ţinta şi să lovească alţi pelerini.

În 2015, aproximativ 2.300 de oameni şi-au pierdut viaţa într-o gigantică busculadă petrecută în timpul ritualului lapidării.

Venind din întreaga lume, grupuri de credincioşi s-au deplasat spre Mecca, în vestul Arabiei Saudite, pentru a efectua ''hajj'', unul dintre cei ''cinci stâlpi'' ai islamului, pe care fiecare musulman trebuie să îl îndeplinească cel puţin o dată în viaţă.

Amenajată într-o vale deşertică şi interzisă persoanelor care nu sunt musulmane, Mecca găzduieşte Kaaba, o structură cubică îmbrăcată într-o pânză neagră brodată cu aur, inima Marii Moschei. Către ea se orientează musulmanii din întreaga lume în timpul celor cinci rugăciuni zilnice. Pelerinii trebuie să efectueze şapte ocoluri ale Kaaba.

''Hajj'' este constituit dintr-un set de rituri care se desfăşoară în inima oraşului sfânt al islamului şi în împrejurimi.

Vineri, pelerinii au asistat la rugăciunea săptămânală în Marea Moschee.

Procesiunile au continuat apoi spre Mina, de lângă Mecca, pe jos sau în autobuzele puse la dispoziţie de autorităţi.

Mina, o vale îngustă având împrejur munţii stâncoşi, se transformă cu ocazia fiecărui ''hajj'' într-o tabără imensă de corturi albe destinate adăpostirii pelerinilor. Anul acesta au fost ridicate aproximativ 350.000 de corturi cu aer condiţionat.

Sâmbătă, credincioşii au urcat pe muntele Arafat, numit şi Muntele Îndurării, pentru a se ruga şi a se reculege înainte de a se întoarce la Mina pentru ritualul lapidării satanei.

Acest ritual marchează începutul Eid al-Adha sau sărbătoarea sacrificiului, celebrată duminică. Pelerinii trebuie să meargă la ultima dată la Marea Moschee pentru un ''tur de rămas bun'' la Kaaba.

