"De ce vii la protest?". Mesaje emoţionante, dar răspicate ale oamenilor din Diaspora VIDEO

Miting

Miting, 10 august / Cu patru zile înaintea mitingului din Piaţa Victoriei, realitatea.net le adresează celor din Diaspora o întrebare simplă: "De ce vii la protest?". Oricine poate trimite mesajul video pe pagina de Facebook Realitatea.

Miting, 10 august / Mobilizare masivă a românilor din Diaspora pentru mitingul organizat pe 10 august, în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Organizatorii susțin că vor veni un milion de oameni din străinătate, iar unii se îndreaptă deja spre Capitală.

Site-ul realitatea.net şi-a propus să afle, de la cei care vor veni la Bucureşti, motivul pentru care aceştia au decis să facă acest lucru. Întrebarea este simplă: "De ce vii la protest?"

Publicăm mai jos câteva mesaje video. Rugamintea este ca mesajele pe care ni le trimiteţi pe pagina de Facebook Realitatea să fie civilizate.

"Vin pentru ca imi pasa. Am vazut, timp de 28 de ani, cateva lucruri bune, dar s-au facut si multe greseli care, in loc sa ne faca sa mergem inainte, au distrus aproape tot ce insemna respect, demnitate, bun simt. Ceea ce se intampla, insa, acum intrece orice limita. Hotia a ajuns la loc de cinste, incompetenta a devenit conditie sine qua non pentru a primi o functie. Abuzul ne inconjoara din toate partile, nesimtirea isi acorda pensii speciale.

Nu vin la Bucuresti cu ganduri de violenta, si sper sa nu fim provocati, noi venim ca sa nu se uite ca existam si ca nu suntem de acord cu bataia de joc in care este tarata o tara intreaga.

Venim sa explicam celor care nu au inteles ca majorarea de salariu sau pensia, acum, vor fi platite foarte curand cu cresteri de preturi care vor face ca majorarile sa fie nule.

Sper ca prin acest protest sa se poata cristaliza niste propuneri concrete pentru indepartarea legala de la conducerea tarii a celor care acum conduc spre dezastru" este doar unul dintre mesaje, trimis de către un domn care locuieşte în Germania.

------------------

------------------