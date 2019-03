Mircea Badea, atenţie! Luptătorul Daniel Ghiţă spune că te aşteaptă: "Are gura aia mare"

Daniel Ghiţă se pregăteşte pentru meciul cu Petr Vondrácek, pe 29 martie la Sala Polivalentă din Bucureşti, în cadrul galei Colosseum Tournament!

Luptătorul Daniel Ghiţă şi-ar dori un meci în ring şi cu Cătălin Moroşanu, pe care îl numeşte "Moropinocchio", şi despre care spune că este laş, în comparaţie cu Mircea Badea.

"Moroşanu mă deranjează că minte şi că încearcă să facă pe „victima“, că eu îi cer bani mulţi pentru o gală, când unicul care face orice pentru bani este chiar el. Eu am refuzat chiloţăreală pe bani grei. Pe mine nu scrie un preţ. Nu stau în vitrină, de vânzare, pe o sumă de bani. E mare diferenţă. Eu sunt luptător adevărat şi respect acest sport, pentru care mi-am sacrificat copilăria şi cariera la SPP.

Mircea Badea are gura aia mare şi critică, spune ce gândeşte, dar are şi bărbăţia să intre în ring, fără frică, cum să nu ai respect? De admirat, având în vedere că se putea accidenta grav. Mircea Badea are curajul şi bărbăţia care îi lipsesc lui Moroşanu. Moroşanu are stilul ăla ieftin de a face pe prostul şi pe milogul, pentru popularitate şi bani. După ce îţi spui propria opinie sau cum stau lucrurile, începe să se victimizeze că îl atacă Ghiţă. Denaturează adevărul şi realitatea. Mircea Badea îşi asumă, este bărbat. Nu plânge şi nu se vaită ca muierile pe la TV, cum face Moroşanu, doar că spun lucrurilor pe nume, aşa cum sunt. Mircea Badea e jurnalist şi moderator!", a spus Daniel Ghiţă pentru adevarul.ro.

Reamintim, Mircea Badea a fost învins, în urmă cu o lună, de motociclistul Teodor "Tedi" Emi, într-o luptă de K1. Realizatorul TV a fost trimis la podea după doar 5 secunde, după care a urmat intervenţia medicului.