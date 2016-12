Metoda uimitoare prin care hackerii ruşi au furat 7 miliarde de dolari

Cercetătorii spun că o grupare de falsificatori cibernetici ruşi a creat peste o jumătate de milion de utilizatori de internet falşi şi peste 250.000 de site-uri false pentru a păcăli agenţiile publicitare. În total, aceştia au determinat agenţiile să plătească circa cinci milioane de dolari pe zi pentru reclame video care nu au fost vizualizate de nicio persoană, scrie New York Times, citată de hotnews.ro.

Schemă de fraudare, începută în septembrie şi care continuă la această dată, arată un nou nivel de sofisticare a infractorilor care vor să însele agenţiile se publicitate folosindu-se de web bots - programe care imită comportamentul uman.



„Adversarii noştri aduc un nou nivel de inovare a fraudei care vizează reclamele", a declarat Michael Tiffany, co-fondator şi şef executiv al White Ops, o firmă de securitate specializată pe reclame care a dezvăluit public schema.



Hoţii au reușit să imite peste 6.100 de publicaţii şi platforme media cunoscute, furându-le veniturile din reclamele pe care agenţiile intenţionau să le ruleze pe acele site-uri, arată White Ops.



Printre publicaţiile care au fost înşelate se numără nume mari ale internetului. Fox News, CBS Sport, The New York Times, The Wall Street Journal, Facebook, Yahoo, dar şi site-uri de nişă precum AllRecipes.com sau AccuWeather. Deşi principalele ţinte au fost din SUA, au fost afectate şi organizaţii media din alte ţări.



Tiffany a precizat că White Ops a urmărit schemă de fraudare până în Rusia şi crede că organizaţia din spatele ei este o grupare infracţională al cărei scop este profitul. Nu există nicio dovadă care să indice vreo legătură între această schemă de fraudare şi hackingul politic din timpul alegerilor prezidenţiale din SUA, pe care administraţia Obama l-a conectat cu guvernul rus.



Potrivivit unui studiu al Asociaţiei de Agenţii de Publicitate Naţionale şi White Ops, costul fraudei se va ridica, pentru agenţiile de publicitate, la peste 7 miliarde de dolari pentru 2016.



White Ops spune că hoţii au primit sume mari pentru vizualizările false, în medie 13 dolari pentru 1.000 de vizualizări. În total, reţeaua de bots a livrat între 200 de milioane şi 300 de milioane de vizualizări false ale reclamelor pe zi, obţinând între 3 milioane şi 5 milioane de dolari pe zi, potrivit analizei realizate de companie.