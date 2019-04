Membru CNSAS: Noua reverificare a lui Lazăr nu va duce la nimic

” Am procesat la direcția investigații toată dosarele din problema justiției și nu am găsit nimic, nu are dosar de rețea ( adică de colaborator al Securității n.r.), nu a fost găsit cu note informative. Nu poate fi pusă sub semnul întrebării acuratețea acelei verificări, a informațiilor și nici a procedurilor de verificare, s-au respectat toate prevederile la emiterea acelei adeverințe. NU există date în arhive date cu priviere la calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, în sensul legii”, spune Germina Nagâț.

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a decis, joi, reverificarea procurorului general Augustin Lazăr în ceea ce privește calitatea de lucrător sau colaborator al Securitătii, motivul fiind cele două noi documente apărute în presă.