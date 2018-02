Medicamentul natural cu performanţe greu de egalat. Vindecă ficatul şi plămânii, reglează metabolism

Capaceala

Acest produs natural are o importanta medicala greu de egalat. Capaceala este capacul de la fagure, cu care albinele "sigileaza" mierea depusa in fiecare celula a stupului pentru a-i conserva calitatile terapeutice. La inceput, mierea are un continut de apa destul de ridicat; de aceea, albinele sunt preocupate sa elimine excesul de apa si muta mierea din celula in celula, pana cand cantitatea de apa se reduce in proportie de 18% .

In acest moment, pentru a pastra mierea in stup si calitatile ei curative, albinele sigileaza fiecare fagure cu capacele facute din straturi alternative de ceara si propolis. Ceara contribuie la o buna sigilare a fagurilor, impiedicand patrunderea aerului si a invadatorilor in stup, iar propolisul sterilizeaza mierea.

"Cand fagurele este capacit in proportie de 2/3, apicultorul stie ca trebuie sa recolteze mierea. El foloseste un cutit special cu ajutorul caruia indeparteaza capacele, iar produsul obtinut se numeste capaceala", precizeaza apicultorul Mihai Militaru.

Totodata, celelalte substante continute de capaceala: mierea, enzimele si antibioticele naturale au rol antibiotic si conservant.

Cum se administreaza

Datorita substantelor active din compozitie, capaceala reuseste sa regleze metabolismul organismului, sa amelioreze si sa vindece multe boli. Aceasta comoara a stupului, capaceala, se consuma prin mestecare pana cand ceara se topeste in gura.

Totodata, acest remediu intervine in igiena orala (in cazul stomatitei si paradontozei), vindeca bolile respiratorii (laringita, faringita, astmul), de ficat, creste si mentine vitalitatea organismului. De asemenea, miraculosul produs apicol are si efect de lubrifiere a vaselor de sange, fiind de mare ajutor in cazul persoanelor care se confrunta cu probleme ale aparatului circulator.

Tinand seama de calitatile genetice ale rasei de albine, specialistii disting doua feluri de capaceala: capaceala uscata (care contine putina miere-cand intre capaceala si miere exista si o perna de aer) si capaceala umeda (cu un continut mai mare de miere).

Bine de stiut

Cine doreste sa urmeze un tratament cu capaceala, trebuie sa verifice cu rigoare sursa de unde procura produsul apicol.

Exista apicultori care pacalesc consumatorii: ei zdrobesc fagurii de miere pe care-i comercializeaza ca fiind capaceala. Dar capaceala are calitati terapeutice superioare in comparatie cu fagurii de miere.

Din pacate, din lipsa de informatie, miraculosul medicament, realizat in farmacia stupului, este mai putin consumat de populatie.