Medalii la Campionatul European de Judo. Guşă: "Un rezultat excepţional"

Medalii importante câştigate de sportivii români la Campionatul European de Judo

România urcă pe locul trei în clasamentul europenelor de judo pentru cadeți de la Sarajevo.

Lotul mixt al țării noastre a învins echipa Franței și a câștigat medalia de bronz. La individual, sportivii noștri au câștigat patru medalii, printre care una de aur.

Despre importanţa victoriilor obţinute de sportivii români a vorbit Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă:

"Este o victorie absolut excepţională, vorbim de tineri de 17-18 ani, asta înseamnă cadeţii, o vârstă la care se poate câştiga şi un campionat mondial, olimpiadă, s-a întâmplat asta. Performanţa lor este cu atât mai mare cu cât astăzi, spre exemplu, au bătut Belarusul, în primul meci cu 5 - 3, o echipă foarte puternică, apoi au bătut Ucraina cu 5-2, şi apoi, în semifinale au cedat la limită, în ultimul meci, cu Rusia. Rusia, care, probabil că în acest moment a câştigat Campionatul European. Finala mică pentru bronz, copiii noştri, au câştigat-o cu 5 la 4 cu Franţa, atenţie, după ce Franţa învinsense în meciul anterior cu 8 la 0 Germania", a spus Cozmin Guşă.

Preşedintele Federaţiei Române de Judo a mai vorbit despre diferenţele uriaşe de buget dintre România şi alte ţări participante.

"Franţa are circa 800.000 de judocani, Germania are peste jumătate de milion, Rusia este tot pe acolo, iar România are 4000 de judocani legitimaţi, asta s-a întâmplat, asta a fost involuţia după 1989. Raportat la bugete, tot ca să ne dăm seama cât de mare este această performanţă, noi avem un buget care anul acesta a scăzut sub 1 milion de euro pe an, după ce această guvernare “inteligentă” ne-a tăiat bugetul cu peste 35 %. În Ungaria, echipă care astăzi s-a clasat pe locul 5, după România, după ce a fost învinsă de Turcia, bugetul este de aproape 30 de milioane de euro. În Franţa bugetul se apropie de 100 de milioane, ca să vă daţi seama cât investescalţii în sport şi cum noi, sigur, cu ceva sistem, cu multă voinţă, cu talent, cu munca antrenorilor care au tiut ce să îi înveţe pe aceşti tineri pentru ca să poată să facă performanţă într-un sport extrem de competitiv.

Rezultatul este cu atât mai merituos prin prisma acestor diferenţe legete de finanţare şi de numărul de sportivi şi este cu atât mai merituos cu cât am făcut sacrificii. De exemplu, în meciul cu Franţa un băiat de 73 de kilograme l-a bătut pe francezul de pe 81 de kilograme de două ori. Asta înseamnă spirit ceea ce pe mine mă bucură, în primul rând, pentru că spiritul practic ridică sau coboară o naţiune iar în sport este locul unde acest lucru se vede!

Un rezultat excepţional, care ne dă speranţă şi care ne arata că nu am făcut atâtea eforturi în zadar şi poate este un exemplu şi pentru alţii, că nu este nevoie doar de bani sau de număr pentru ca să poţi să câştigi. Contează şi voinţa, contează şi spiritul, şi dorinţa şi o anumită dedicaţie pentru culorile naţionale. Aceşti copii, întotdeauna când li se cântă imnul, stau cu mâna la piept şi lăcrimează la final. Ei nu plâng pe tatami niciodată, dar la final, când se cântă imnul, lăcrimează pentru că asta este valoarea la care ei see subordonează, valoarea naţională, valoarea drpelului naţional al României", a mai spus Cozmin Guşă.