Mărturisirea şocantă a unei tinere: "Mi-am mâncat cel mai bun prieten! Decizia, o nimica toată!"

Decizia pe care a luat-o o tânără jocheu după ce şi-a eutanasiat calul a făcut înconjurul lumii şi a iscat ample dezbateri pe reţelele de socializare.

O tânără de 24 de ani, din Suedia, a ajuns vedetă pe internet după ce a luat o decizie cel puţin controversată. Helena Ståhl a fost nevoită să-şi eutanasieze calul, după ce acesta suferise o accidentare la unul dintre genunchi, numai că, dintr-un motiv ştiut numai de ea, aceasta a decis să-şi mănânce propriul animal!

"Să îngrop 154 de kg de carne şi apoi să cumpăr de la magazin alta nu mi s-a părut o idee bună...", a spus tânăra, citată de Daily Mail.

Helena s-a gândit că, dacă nu putea să mănânce carne de cal, atunci nu avea rost să mai mănânce niciun fel de carne.

"I-am spus mamei mele că, dacă nu pot să mănânc carne de la un animal care a dus o viaţă bună, atunci nu are rost să mai mănânc carne deloc", a mai spus aceasta.

Deciza sa a fost aspru taxată în mediul online, unde s-au format tabere pro şi contra.

"Pentru unii, faptul că-mi mănânc cel mai bun prieten poate suna oribil! Dar, pentru mine, decizia a fost o nimica toată! Dacă nu mâncam eu calul, îl mâncau viermii. Dintotdeauna, noi, oamenii, am mâncat animale pentru a supravieţui. Animale la care am ţinut şi pentru viaţa cărora am fost responsabili. Pe care le-am hrănit în fiecare zi şi pe care le-am mângâiat seara. În ultima vreme, se pare că acest lucru a devenit inacceptabil. Mi-au rămas 154 de kg de carne macră de la cal. Suficientă să hrănesc oameni înfometaţi. Cine sunt eu să fac mofturi? Cum să refuz carnea şi alte animale sănătoase să fie ucise pentru a-mi asigura cina? Dintotdeauna am iubit natura şi am înţeles că trebuie să facem parte din ea. Pentru mine, nu a existat o alternativă", a scris Helen, pe contul personal de Facebook.

Aceasta a mai mărturisit că a mâncat carnea în aproape şapte luni. Mai mult, a împărţit şi prietenilor care, spune ea, au recunoscut că aceea a fost cea mai bună carne pe care au mâncat-o în toată viaţa lor.