Mărturia cutremurătoare a unui român, aflat la Barcelona. "Mor oameni nevinovați"

Atac terorist comis la Barcelona pe artera Rambla, în această după amiază. Numărul exact al victimelor este în creștere.

Florin Georgescu este unul dintre românii care locuiesc de 20 de ani în Spania şi a povestit pentru Click! că se teme pentru viaţa lui şi a familiei. Tânărul a mărturisit că nu se aştepta că asemnea tragedie să se petreacă pe cea mai populată stradă din oraş.

"M-am închis în casă de frică! Am lăsat baltă şi maşinile, în stradă, nu le-am mai dus în parcare. Nu ştiu ce se întâmplă, mor oameni nevinovaţi. Nici nu ştiu în cine să mai ai încredere. Eu mă tund la o frizerie aici patronată de nişte marocani, am discotecile închirate lor. Trebuia să ies şi eu să mănânc acolo, este un local frecventat. Am avut noroc că nu am plecat", a declarat românul.