Marian Oprișan amenință un jurnalist Realitatea Plus. AUDIO

Marian Oprișan

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, l-a amenințat pe reporterul Realitatea de Vrancea, după ce jurnalistul a dezvăluit că va plublica o anchetă care-l privește.

În anchetă este vorba de felul prin care fiica baronului de Vrancea a reușit să încaseze un milion de euro.

În urma acestei informații, Marian Oprisan l-a sunat direct pe reporterul și l-a amenințat să nu publice articolul.

De asemenea, Marian Oprișan a afirmat, la Realitatea PLus, că el i-a răspuns lui Sebastian Oanea la orice întrebare. ”Dacă dumnealui continuă să-mi amenințe mama și fiica, neavând sânge în instalație să se refere la mine, nu are niciun sens. Nu am amenințat absolut deloc, familia mea și-a plătit impozitele. Jurnalistul dvs. nu este prima oară când scrie toate prostiile la adresa mea”, a spus acesta.

Întrebat de ce averea sa este trecută pe numele mamei sale, Maria Oprișsan a spus: ”pentru că dușmanii mei politici de la vremea respectivă mi-au făcut dosar penal și mi-au pus sechestru pe un autoturism și ca să evit chestia asta mi-am trecut bunurile și banii pe numele mamei mele”.

După aceea, Marian Oprișan a spus că fiica sa a avut bani să cumpere terenul din investigația realizată de Realitatea de Vrancea de la bunica ei.

”Bunica a făcut și alte tranzacții imobiliare de-a lungul timpului, eu în 1994 aveam un milion jumătate de mărci banii mei cu care am cumpărat terenuri”, a completat președintele CJ Vrancea.

Maria Oprișan neagă că l-a amenințat pe jurnalistul Realitatea de Vrancea. ”Nu am amenințat absolut deloc, în primul rând că domnia sa minte de îngheață apele, asta pe de o parte, pe de altă parte se pregătește să execute elementele constitutive la infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, ceea ce spune este o minciună complet sfruntată, nu are nicio legătură. Familia mea și-a plătit impozitele, familia mea a desfășurtat toate tranzacțiile corect și normal, DNA-ul a anchetat zeci de ani de zile ceea ce spune jurnalistul dvs, toate prostiile și minciunile la adresa mea”, a spus acesta.

Sebastian Oancea i-a transmis președintelui CJ Vrancea că a pierdut patru procese pe care i le-a intentat și că instanța a decis că informațiile prezentate sunt adevărate.

Totodată, Marian Oprișan susține că toată averea familiei sale este la vedere și că averea mamei mele este sub controlul Fiscului din România.

”Mama mea sunt eu, în condițiile în care aveți vreo întrebare, întrebați-mă pe mine”, a spus Marian Oprișan.