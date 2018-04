Maria Şarapova. Rusoiaca a zis de ce o urăşte Serena Williams. Război în tenisul mondial

Maria Şarapova (31 de ani), acum pe locul 41 mondial, este, poate, cea mai antipatică sportivă din circuitul WTA pentru celelalte jucătoare.

Rusoaica a povestit, în autobiografia ei, despre rivalitatea cu Serena Williams, dusă la extrem. Chiar dacă americanca are un palmares zdrobitor în faţa Mariei Şarapova, 19-2, se pare că ura ar veni tot dinspre Serena.

Prima victorie obținută de Maria Şarapova (31 de ani) în fața Serenei Williams (36 de ani) a fost în 2004, în finala de la Wimbledon, iar rusoaica simte că de atunci Serena o urăște.

"Eu şi Serena Williams nu vom fi niciodată prietene. Vom rămâne mereu adversare. Am fost norocoasă să-mi fac suficienţi prieteni la începutul carierei mele, care sunt încă importanți pentru mine. Cred că Serena m-a urât pentru că eu am fost puștoaica slabă care a învins-o la Wimbledon, contrar tuturor așteptărilor. Dar, cel mai mult, cred că m-a urât pentru că am auzit-o plângând", a spus Maria Şarapova în autobiografie, preluată de Digisport.