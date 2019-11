Marcel Boloș: "Ne aflăm în situația de a pierde 300 de milioane de euro din fonduri europene"

Ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Boloș, a declarat că, în prezent, România se află în situația de a pierde 300 de milioane de euro din fonduri europene. Sunt, în special, bani alocați pentru proiectele de infrastructură de la nivelul autorităților locale, pe de altă parte proiectele mari de infrastructură - autostrăzi, căi ferate, partea de transport naval.

Ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Boloș, a declarat joi la Digi24 că cea mai „arzătoare” problemă la preluarea mandatului este evitarea riscului ca România să piardă sume uriașe din fondurile europene.

„Problema cea mai arzatoare ramane riscul de dezangajare a fondurilor UE. Grija noastra pe termen scurt e sa salvam cat mai multi bani. Din analizele pe care le am acum cel mai mare risc e in zona POR. In cursul zilei de azi, ministrul Dezvoltarii are o videoconferinta cu agentiile de dezvoltare regionala si cu principalii beneficiari strategici ai programului, discutam de o suma mare, 300 de milioane de euro pentru care exista acest risc de dezangajare si trebuie sa ne mobilizam sa luam toate masurile (...) in special bani alocati pentru proiectele de infrastructura de la nivelul autoritatilor locale, pe de alta parte proiectele mari de infrastructura - autostrazi, cai ferate, partea de transport naval”, a zis ministrul.

În temeiul principiului dezangajării automate, dacă pentru o sumă alocată unui program nu s-a primit nicio cerere de plată până la sfârșitul celui de-al doilea an de la adoptarea acestuia, orice fonduri necheltuite încetează să mai fie disponibile pentru programul respectiv. Acest mecanism urmărește urgentarea punerii în aplicare a programelor și monitorizarea operațiunilor de finanțare a acestora.