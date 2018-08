Maia Morgenstern: veste surprinzătoare, de ultimă oră

Maia Morgenstern

Maia Morgenstern a părăsit serialul "Las Fierbinţi", de la Pro TV, unde avea oricum apariţii rare, şi a semnat cu Antena 1.

Maia Morgenstern se alătură celui de-al doilea sezon al serialului Fructul Oprit, difuzat de Antena 1, în această toamnă.

"E o poveste foarte frumoasă. M-am întâlnit într-o zi, în aeroport, cu doamna Carmen Tănase. Și am vorbit cu ea, i-am povestit multe și am depănat multe amintiri, foarte multă prietenie, încredere și dragoste mă leagă de dumneaei. Apoi am primit un telefon din partea doamnei Ruxandra Ion, am primit scenariul, am ascultat povestea personajului Magda, pe care îl voi interpreta. M-a interesat, m-a emoționat, m-a tulburat. E unul dintre acele personaje controversate. Viața a fost darnică cu mine în ceea ce privește personajele cu povești de viață controversate”, a spus Maia Morgenstern, preluată de paginademedia.ro.